Oppsummering av saka: Ekspander/minimer faktaboks Kritikere av PCI-senteret i Bodø mener tilbudet ikke har hatt noen særlig helsegevinst og foreslår å stenge det ned.

Et ekspertutvalg har evaluert tilbudet i Bodø og mener det kan fortsette som et dagtilbud leda fra UNN i Tromsø – eller legges ned.

Tilbudet i Bodø har også kostet mer penger enn forventa.

Rapporten fra ekspertutvalget skal danne grunnlag for en avgjørelse om framtiden til PCI-senteret i Bodø på styremøte i Helse Nord i slutten av mai.

Det er uenighet mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø om hvordan PCI-tilbudet skal håndteres.

Pasienter og ansatte ved PCI-senteret i Bodø argumenterer for at tilbudet kan redde liv og gi raskere behandling til hjertepasienter i Nordland. De vil ha et døgnåpent tilbud. (Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.)

For to og et halvt år siden lå Jan Ove Edvardsen fire ganger på PCI-benken i Bodø. Den første gangen var det akutt hjerteinfarkt og mange hjertestopp.

Sjøl opplevde 56-åringen at livet hang i en tynn tråd.

Midt i et jobb-møte forsto han at noe var alvorlig galt.

– Jeg kjente først at jeg begynte å svette kraftig, og så kjente jeg trykket over brystet kom. Akkurat som om noen la en stor stein på brystet.

Han ba en kollega som var lege bli med han ut på gangen.

Sjøl skjønte han at det var et hjerteinfarkt på gang.

– Kollegaen min så på meg og sa at «du er jo helt grå i ansiktet. Nå vet du hva som kommer til å skje.» Så satte han i gang hele apparatet.

Steile fronter – da som nå

Mange vil huske den forrige opprivende PCI-kampen mellom Bodø og Tromsø.

Fagmiljø og politikere i de to største byene i Nord-Norge sto steilt mot hverandre.

Skulle Nordlandssykehuset i Bodø få sitt eget PCI-senter? Eller skulle det fortsatt bare være ett senter – ved Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø?

Helse Nord valgte å ikke lytte til advarslene fra UNN om at det er for få pasienter til to senter i landsdelen

I 2020 kom tilbudet i Bodø i drift – men bare på dagtid.

Dermed har nordlendinger i fire år hatt kortere vei til utblokking av tette årer til hjertet. Det kan være avgjørende ved hjerteinfarkt.

Nå har et ekspertutvalg evaluert tilbudet i Bodø.

De ser ikke en tydelig helsegevinst med etablering av PCI i Bodø.

Tilbudet i Bodø har også kosta mer penger enn man hadde trodd på forhånd.

Rapporten skal danne grunnlag for en avgjørelse om framtida til PCI-senteret i Bodø på styremøte i Helse Nord i slutten av mai.

Ingen raser debatt mellom sykehusmiljøene i nord.

Tall og statistikker kastes «veggimellom» og tolkes på ulike måter.

Hjertespesialistene i Bodø og Tromsø har ulike meninger, og får ikke til å samarbeide.

Også fagmiljø utenfor landsdelen kaster seg inn i krangelen.

Hva er PCI? Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK Ekspander/minimer faktaboks PCI er en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet (koronararterier). Behandlinga omfatter undersøkelse av arteriene (koronarangiografi) og åpning av disse dersom de er tilstoppa. PCI er en engelsk forkortelse for perkutan koronar intervensjon. Undersøkelse av koronararteriene kan gjøres på de fleste sykehusene i Norge med bruk av CT. Behandlinga med PCI utføres bare på de største sykehusene. PCI kan i mange tilfeller gjøres poliklinisk, det vil si uten innleggelse i sykehus. De fleste PCI-behandlinger utføres umiddelbart etter kateterundersøkelsen om forholdene ligger til rette. (kilde: Store medisinske leksikon)

Bønaa: – Bidrar til å utarme fagmiljøet i landsdelen

«Helsegevinst eller helseskade i Nord-Norge ved PCI i Bodø?»

Det var overskrifta på en kronikk fra lederen ved Norsk hjerteinfarktregister i Nord-Norsk debatt 30 april.

Overlege Kaare Harald Bønaa legger her vekt på tall som viser at dødeligheten etter hjerteinfarkt for pasientene i Nordlandssykehuset har økt etter at tilbudet i Bodø kom på plass.

«Det naturlige vil være at man stenger PCI-tilbudet i Bodø inntil fagrådet i kardiologi i Nord-Norge har utredet hva som er årsaken til den økte dødeligheten etter hjerteinfarkt ved Nordlandssykehuset.»

I en ny kronikk går han enda lengre og skriver rett ut:

«Fortsatt PCI-drift i Bodø tjener ikke den nordnorske hjerteinfarktpasienten og bidrar til å utarme fagmiljøet i landsdelen.»

Bønaa har sin utdannelse fra Tromsø og har tidligere har jobba ved UNN.

«En forutsetning for at det hjertemedisinske behandlingstilbud i Nord-Norge skal holde et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, er at man legger forholdene til rette for et sterkt fagmiljø ved UNN.»

Her er tallene for dødelighet før og etter PCI Ekspander/minimer faktaboks Det nasjonale gjennomsnittet for 30-dagers dødelighet av hjerteinfarkt var 8,6 % før opprettelsen av PCI i Bodø og 7,9 % etter, viser tall fra Hjerteinfarktregisteret.

Snittet i Helse Nord har ligget mellom 7 og 8 % i årene 2016–2022.

Nordlandssykehuset lå i den første perioden (før PCI-senteret i Bodø) lavt med en dødelighet på 5,8 % eller 76 dødsfall, altså langt under landsgjennomsnittet og lavest i Helse Nord.

Dødeligheten i perioden etter at PCI-senteret i Bodø ble åpna var 7,4 %, totalt 84 dødsfall, eller 8 flere enn i den første perioden.

Dette er fremdeles under det nasjonale gjennomsnittet og ligger rundt snittet for 30-dagers dødelighet i Helse Nord i perioden 2016-2022, men det var en økning fra perioden før. (fra en kronikk i Nordnorsk debatt 4. mai skrevet av tre spesialister i Bodø)

– De større hjerteinfarktene får raskere behandling

Ved Nordlandssykehuset mener de at det er nok pasienter til to robuste PCI-senter i Nord-Norge.

Her er de opprørt over utspillet til lederen for hjerteinfarktregisteret, som kommer få uker før Helse Nord skal avgjøre hva som skal skje videre.

Slik de ser det holder tilbudet i Bodø en høy faglig standard, og bør bli et døgntilbud.

– Det er ei betydelig økning av pasienter som får hjerteinfarkt som blir behandla ved hjerteavdelinga ved Nordlandssykehuset, sier avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad.

– Og pasienter med de større hjerteinfarktene får raskere behandling med å åpne opp de tette og trange årene.

Ekspertutvalget mener PCI i Bodø må ledes fra Tromsø, men hjertemiljøene står mot hverandre Ekspander/minimer faktaboks Utvalget som nylig la fram sin evalueringa av PCI i Bodø er mer tvilende til resultatene etter fire års drift. Ekspertutvalget som ble satt ned av Helse Nord ble leda av Rune Wiseth, som er klinikksjef for hjertemedisin ved St. Olavshospital i Trondheim. – Det er ikke funnet helsegevinst ved etableringen av PCI i Bodø for overlevelsen etter hjerteinfarkt, sa Rune Wiseth da han nylig la fram rapporten. De anbefaler at tilbudet legges ned eller fortsetter på dagtid, men da styres fra UNN i Tromsø. Dette sier Nordlandssykehuset nei takk til i sitt tilsvar på rapporten fra ekspertutvalget. Her viser fagfolkene til stor uenighet om hvilke prosedyrer som skal gjøres i Bodø. Det er heller ikke oppnådd enighet i de to fagmiljøene om hvor akuttpasientene fra Helgeland skal sendes. Derfor mener Nordlandssykehuset at det bør vurderes om en nøytral 3. part bør være med å legge faglige føringer for samarbeid, f.eks. Oslo universitetssykehus. Nordlandssykehuset ber om utvida drift i Bodø. Mens UNN på sin side ønsker å få tilbakeført all PCI-behandling til Tromsø. Også ved UNN er de svært usikre på om det går an å ha et formalisert samarbeid med fagmiljøet i Bodø.

Men fagfolkene på hjerteavdelinga i Bodø bruker ikke tid bare på å blokke ut trange årer disse dagene. De må også kjempe for fortsatt PCI.

– Man forholder seg jo profesjonelt når man står nede på laben, men mye av tida går med til dette. Og jeg føler at det burde vært en unødvendig prosess, dette her.

I fire har de tatt imot hjertepasienter her på PCI-laben i Bodø. Nå kjemper de for framtida. Foto: Benjamin Fredriksen

– Tilfeldige variasjoner i dødelighet

Bjørnstad og hennes kolleger reagerer med vantro på at Bønaa kommer på banen nå like før framtida til senteret i Bodø skal avgjøres.

– Det første vi må påpeke er at nesten alle pasienter fra Lofoten og Vesterålen, og et klart flertall av de alvorligste hjerteinfarktene fra Salten, er behandla ved UNN Tromsø i perioden som er undersøkt.

Ifølge dem er tallene Bønaa refererer til tilfeldige variasjoner i dødelighet.

Bjørnstad sier tallene er altfor små til å trekke noen konklusjon.

– Over 50 % av pasientene med hjerteinfarkt hos oss ble behandla i Tromsø. Fordi vi ikke har døgnåpent, ikke helgeåpent og fordi Lofoten og Vesterålen skal henvises til Tromsø, sier Bjørnstad.

Også hjertespesialist og PCI-operatør Thor Trovik reagerer på bruken av tallene.

– Vi vet jo ikke hva som er årsaken til dødelighet, men det oppleves som usaklig når dette fremstilles som et resultat av virksomheten her. Flertallet av disse prosedyrene er gjort på UNN.

– Vi vet for så vidt heller ikke hvem disse pasientene det egentlig er.

NRK har forelagt Bønaa kritikken fra fagfolkene i Bodø og bedt han utdype sitt syn. Han ønsker ikke å svare på spørsmål. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saka.

Telte sine egne hjertestans

Ved Nordlandssykehuset i Bodø kjemper de nå for å beholde avansert hjertebehandling (PCI) etter fire års prøvedrift. Foto: Barbro Andersen / NRK

NRK tar Jan Ove Edvardsen med tilbake til sykehuset i Bodø.

– Det er fint å være tilbake, men jeg er glad jeg er tilbake her i en annen setting enn jeg var da, sier Jan Ove Edvardsen.

Jan Ove Edvardsen er tilbake på PCI-senteret i Bodø. Overlege Hanne Bjørnstad var en av dem som fikk hjertet hans i gang da det stoppa. Foto: Barbro Andersen / NRK

I dag jobber han som direktør for to hoteller i byen.

Da han fikk infarktet var han ansatt i Nordlandssykehuset – som ambulansesjef.

Han var på jobb på Ørnes, et par timers kjøring sørover fra Bodø da han brått ble syk.

Sammen med fagfolkene som tok i Bodø han gjenoppfrisker han det som skjedde novemberdagen i 2021.

– Jeg husker jeg konsentrerte meg om å holde bevisstheten, for blodtrykket falt. Jeg husker jeg så ambulanseluka bak åpna seg, jeg så helikopteret sto der, og så var det mørkt.

Den første analysen viste dødt hjerte.

– De fikk ikke satt sjokk, så de måtte komprimere videre til de så at det begynte å flimre på skjermen, og fikk satt sjokk. Da var jeg lys våken.

Jan Ove forteller at han husker det meste av det som skjedde.

Redningshelikopteret landa på sykehustaket klokka 13.15 denne novemberdagen i 2021.

Jan Ove ser utover byen fra toppetasjen på hotellet der han er direktør. Til høyre i bildet sykehuset der helikopteret landa på taket med han om bord i 2021. Foto: Barbro Andersen / NRK

Hjertet stoppa ni ganger

På PCI-laben sto mange klare da han kom inn. De fant ikke bare én, men tre tette årer.

– Mens jeg lå der så stansa hjertet mitt ni ganger mens jeg lå på bordet der. Jeg var våken mellom hver stans, prata med de rundt meg og telte stanser.

Etter at hjertet stoppa mange ganger ble han lagt i narkose og våkna senere på kvelden på intensivavdelinga.

Da hadde de åpna ene åra. To dager etterpå var jeg tilbake og fikk åpne åre nummer to.

– Det var fantastisk med alle de ressursene som sto klare, og alt som var tilgjengelig når jeg trengte det.

– Jeg har en tvilsom rekord i antall hjertestopp her på sykehuset, sier Jan Ove og ser bort på en av dem som redda han.

Thor Trovik var på jobb da han kom til sykehuset med helikopter.

– Ja, han var jo i en veldig alvorlig situasjon og hadde jo hatt hjertestans flere ganger. Det ble ikke stabilisert der før ha fikk åpna den aktuelle kranspulsåra si, forklarer hjerteoverlegen.

Visste du at Trovik tidligere jobba på UNN og var mot PCI i Bodø:

Ikke nok med at en av årene til hjertet gikk akutt tett, en av de andre årene var kronisk tett.

– Da blir det et veldig stort område i hjertet som blir uten blodforsyning. Og akkurat i de tilfellene er det høy dødelighet.

Hotelldirektøren er glad for at han fikk god hjelp og kom seg tilbake i jobb så raskt som mulig. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Hva om dette hadde skjedd utenom kontortid, altså utenom dagtid?

– Det blir spekulasjoner, men om jeg hadde blitt flydd til Tromsø, så er det ikke sikkert at jeg hadde kommet hjem på samme måten. Jeg kunne vært død, i beste fall kunne hjertet fått mye større skade. Så det var alvor den dagen, sier Jan Ove Edvardsen.

– Sitter her i dag i levende live

For han er det et tankekors at han fikk infarktet på formiddagen, mens PCI-senteret i Bodø var åpent.

– Det var på rett tid på dagen og på en ukedag. Det bør ikke være sånne tilfeldigheter som avgjør. Hadde det gått mye lengre tid, hadde jeg neppe vært tilbake i jobb så fort etterpå. Og heller da blitt en kostnad for samfunnet.

Direktøren tar gjerne med seg «kontoret» sitt ut i lobbyen på Scandic Havet. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Hva tenker du om den kampen de står i nå?

– For meg er svaret på spørsmålet om PCI eller ikke et soleklart 'selvfølgelig skal vi ha PCI i Bodø'. Det bør være et døgnåpent tilbud sju dager i uka.

– Men de sier i rapporten at det er liten helsegevinst med tilbudet i Bodø?

– Jeg sitter her i dag i levende live og kan fortsatt betale skatt med glede til storsamfunnet. Og det er i hvert fall en helsegevinst, håper jeg.