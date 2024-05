– Når vi fikk meldinga ble vi i sjokk og ble veldig lei oss.

Det sier Simon Løkås, russepresident ved Bodin videregående skole, en av to videregående skoler i Bodø.

– Vi fikk beskjed fra politiet om at det har skjedd en uønsket seksuell hendelse mellom to russ, sier han til NRK.

Russecampen i Bodø var stengt fra søndag til mandag på grunn av det politiet sier fremstår som en seksuell handling uten samtykke. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Om det har skjedd inne i russecampen ved Burøya i Bodø vet han ikke. Da de fikk beskjed om det besluttet russestyret å stenge russecampen søndag 5. mai.

– Vi vil jo bare at russen skal ha det bra. Når noe sånt skjer er det trist, sier Løkås.

Politiet: Etterforsker hendelsen

– Ut fra de opplysningene politiet sitter med per nå fremstår dette som en seksuell handling uten samtykke, skriver politiadvokat Hege Riksen i en e-post til NRK.

En seksuell handling uten samtykke er ikke det samme som en voldtekt.

Russecampen er nå åpnet igjen, men russestyret har strammet inn på vaktholdet og lar også foreldrene gå inn i bussene for å passe på. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Politiet etterforsker for å klarlegge hendelsesforløpet samt hvem som var involvert i hendelsen. Vi ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere av hensyn til etterforskningen.

En seksuell handling uten samtykker er ifølge politiet å ta noen på puppene eller rumpa utenpå eller innenfor klærne, å kline med noen som ikke vil, eller å ta noen på kjønnsorganet utenpå eller innenfor klærne.

Strammer inn vaktholdet

Nå er russecampen åpnet igjen, men russestyret har iverksatt tiltak for å unngå at slike hendelser skjer igjen.

– Vi har strammet inn på vaktholdet. Vi vil at foreldrevaktene nå skal få lov til å gå inn i bussene og se til at alt går riktig for seg, sier Løkås.

De skal også være strengere på at uvedkommende ikke sniker seg inn. De har nemlig hatt tilfeller av at folk som ikke er russ prøver å komme seg inn.

Det var også en av grunnene til at de valgte å stenge russecampen på søndag.

Løkås legger til at russefeiringa egentlig var en suksess denne helga, og at de til og med fikk skryt av politiet før.

Russestyret har endret regelverket i russecampen etter hendelsen i russecampen i Bodø søndag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tidligere fikk ikke vaktene gå inn i russevognene for det er russens eiendom, men nå får foreldrevaktene altså lov å gå inn.

– Dette er for sikkerhet. Om noen er overstadig beruset, eller om noen faller, må foreldrene ha mulighet til å komme inn, sier russepresidenten.

Løkås sier at tiltakene vil fortsette ut russetiden, og at de heller er litt for strenge enn for løsslupne etter denne hendelsen.

– Det er mange som snakker om det som har skjedd nå, men vi har prøvd å fokusere på at det skal være minst mulig ryktespredning. Selv om det har vært en trist hendelse, vil vi fokusere på at folk bør se fremover mot russetida vi har foran oss.

Han legger til at det er politiet som tar seg av etterforskninga.