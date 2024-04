Det politiske flertallet i Asker kommune vil gjøre som Bø i Vesterålen, og kutte formuesskatten.

Det er temaet under kveldens Debatten sending.

Kommunen helt nord i Nordland ble kjent da de kuttet skatten kraftig i 2019.

De fikk kallenavnet «Norges Monaco», og gjorde dette for å tiltrekke seg rikinger.

Det fungerte, og blant andre Bjørn Dæhlie tok med seg formuen sin og flyttet nordover. Men han flyttet fra kommunen etter ett år.

Til tross for rike innflyttere, har kommunen likevel hatt litt anstrengt økonomi det siste året. Og det ble før jul foreslått å kutte i goder som gratis barnehage og fødselstilskudd.

Likevel mener leder for Rødt i Bø og kommunestyrerepresentant, Astrid Kristine Andreassen at lav formuesskatt kan ha noe for seg.

Det er stikk i strid med partiprogrammet til Rødt, der det heter at:

«Rødt mener kuttene i formuesskatten bør reverseres, i tillegg ønsker vi ennå høyere skatt på store formuer.»

– Vi i Rødt lokalt var opprinnelig imot å senke formuesskatten. Nå har det gått litt tid og i 2022 viste skattetallene for første gang at Bø måtte gi fra seg penger til andre kommuner.

På grunn av at Bø i Vesterålen kuttet i formuesskatten i 2019, fikk de kallenavnet «Norges Monaco». Foto: Jan-Helge Andersen

Det er med tanke på kommuneøkonomiens ve og vel og at Andreassen mener skattekuttene kan fortsette.

– Vi må se på skatteresultatene for 2023, hvis det ser positivt ut som i 2022 er vi ikke negative til å fortsette. Men det kommer med en bismak, sier Andreassen.

Les også Asker kan bli skatteparadis

Redd for kutt

Rødt-politikeren er redd at Bø kan miste rikinger som bidrar mye til kommuneøkonomien.

– Det vil gjøre at vi får en enda strammere kommuneøkonomi, sier Andreassen.

Hun legger til at det har vært nok av kutt allerede, og de er bekymret for at de må kutte enda mer.

– Man vil jo gjerne at kommunen skal ha god økonomi, men det er ikke noe gøy å gi skattelette til folk med stor formue.

– Hva er denne bismaken?

– Vi har jo noen som har flyttet hit fra andre små kommuner i landet. De kommunene har kanskje vært nødt til å kutte i kulturtilbud og idrett fordi skatteinntektene påvirker hele kommuneøkonomien når de forsvinner.

– Men for Bø er det en fordel?

– Ja. Hvilken kommune ønsker ikke å ha masse penger i lomma?

Leder for Rødt i Bø og kommunestyrerepresentant, Astrid Kristine Andreassen. Foto: Privat

– Noen vil tenke at det er paradoksalt at en Rødt-politiker er positivt til kutt i formuesskatten?

– Nei, og jeg er heller ikke positiv til kutt i formuesskatten. Men jeg er positiv til en god kommuneøkonomi, og akkurat nå har vi et kutt i formuesskatten og vi må se på om det er fortsatt er positivt for Bø kommune at vi har dette kuttet.

Andreassen sier hun vil bli skuffet om de rike i Bø nå flytter til Asker.

– Om de er fra Bø fra før eller om de har flyttet hit for skattelette, så vil jeg bli skuffet hvis de stikker.

Les også Føler NRK-dokumentar drar bygda ned i dritten: – Elendig program

Får mindre penger til sykehjem

Likevel tror hun at Asker bør tenke seg godt om før de går for kutt i formuesskatten.

– De er en mye større kommune enn Bø, og kan man reversere et sånt kutt i en så stor kommune? Det er enklere i Bø, selv om det er vanskelig her også.

Selv om de på samme side av den politiske aksen, er ikke stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, enig. SV liker dårlig at Asker vil kutte i formuesskatten.

– Norske kommuner skal ikke være skatteparadiser. Dersom kommuner som Asker fjerner den kommunale delen av formuesskatten får vi mye mindre penger til sykehjem, skoler og sykkelveier. Når de rike bidrar mindre, må vanlige folk bidra mer, sier Kaski til Klassekampen.

Historisk sett har det bodd mange personer med store formuer i Asker kommune, noe som har betydd mye for kommunekassa. I 2022 utgjorde den kommunale andelen av formuesskatten i kommunen 526 millioner kroner, over 5 prosent av kommunens inntekter, skriver NTB.

Tonje Lavik Pederssen, gruppeleder for Frp i Asker, sier hun tror og håper at flere personer med stor formue vil synes det er attraktivt å bosette seg i Asker ved å redusere den kommunale delen.

Det var Pederssen som fremmet forslaget, som ble vedtatt med støtte fra Høyre, Venstre og KrF.