Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Betalingsterminalene på Rema 1000 har små kameraer, produsert av det kinesiske selskapet Pax Technology.

Ifølge Erik Marcus Torkildsen, ansvarlig for ID og betaling i Rema 1000, er kameraene ment for QR-skanning, men de bruker ikke denne funksjonen.

Kameraene er ikke påskrudd, og Rema 1000 har gjennomført ekstra sikkerhetsrunder på grunn av selskapets kinesiske opprinnelse.

Datatilsynet mener at virksomheter bør informere kunder om slike kameraer for å unngå misforståelser.

En brus. Bip.

En banan. Bip.

En pakke skivet ost. Bip.

73 kroner. Da er lunsjen klar – bare å dra frem kortet.

Jøss; nye, flotte betalingsterminaler (om en terminal kan kalles flott).

Men, hva er det lille hullet øverst? Et kamera?

Hvorfor?

Og hvorfor er det ingen informasjon?

Kameraene i betalingsterminalene er ikke veldig lett å få øye på. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Digert kinesisk selskap

Først; hvilken bankterminal er dette?

En enkel søkerunde viser at modellen heter A35, og selskapet heter Pax Technology. Pax er en kinesisk produsent av blant annet betalingsterminaler og programvare for salgssteder.

De regnes som en av verdens største leverandører av betalingsløsninger.

Det forklarer uansett ikke hvorfor Rema 1000 trenger et kamera på terminalen.

Erik Marcus Torkildsen har ansvaret for ID og betaling i Rema 1000. Han forklarer hvorfor et lite kamera titter opp på kundene i butikkene.

– Det korte svaret på hvorfor det er kamera er at noen av kundene av disse leverandørene ønsker å bruke det til QR-skanning.

Har du lagt merke til kamera i betalingsterminaler? Ja Nei Vis resultat

Rema 1000 har egen skanner til QR-koder, og har derfor ikke behov for denne funksjonen.

– Derfor har vi ikke kameraene påskrudd, sier Torkildsen og legger til:

– Siden det er et kinesisk selskap kjørte vi selvsagt ekstra sikkerhetsrunder.

Men hvorfor kjøper de da terminaler med en funksjon de ikke trenger?

Det er ingen synlig informasjon om kameraene i betalingsterminalene hos Rema 1000. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ikke et valg

Torkildsen påpeker at de har én leverandør for hele betalingssystemet.

– Som en del av det må vi bruke deres betalingsterminaler som kommer med slike kameraer, sier han og legger til:

– Så det er ikke et valg vi hadde.

Ifølge ham vil det bli stadig mer vanlig å se slike løsninger fremover.

– Dette er standard i de nye bankterminalene som du kommer til å finne ved de fleste utsalgssteder i Norge fremover, og er i hovedsak tiltenkt QR-skanning.

Han understreker at de fleste store leverandørene nå leverer slike terminaler.

– Så dette er ikke noe unikt for oss, slår Torkildsen fast.

Men hvorfor er det ingen informasjon i butikken, og burde det vært det?

Bør informere kundene

Datatilsynet sier til NRK at de ikke har vurdert den aktuelle løsningen med kameraer i betalingsterminaler.

På generelt grunnlag sier de at det er viktig at virksomheter alltid setter seg inn i personvernregelverket, om de skal ta i bruk teknologien.

– Det er videre slik at alle virksomheter har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Det betyr at det må gis kort og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysningene, sier Ylva Marrable i Datatilsynet.

Seksjonsleder Ylva Marrable i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Hun forklarer også at informasjon om eventuelle kamera bør gjøres tydelig for kundene, slik at de vet hva som skjer.

– Det skal for eksempel mye til for at det vil være lovlig å filme kundene mens de gjør betalinger gjennom automaten. Dersom det er slik at kameraene i betalingsterminalen ikke er aktivert bør dette komme frem for å unngå misforståelser.

Simen Kjønnås Thorsen i Coop Norge AS sier til NRK at deres terminaler er utstyrt med kamera som er avslått. Dette informeres om i skjermen. Foto: Coop Norge SA

Marrable sier slik informasjon kan komme frem gjennom små informasjonsskilt eller klistremerker ved terminalene.

– Dette gjør seg særlig gjeldende i Norge. Vi har en bestemmelse i personopplysningsloven som sier at utstyr som kan forveksles som ekte kameraovervåkingsutstyr må følge de samme kravene som ekte kameraløsninger.

Vil gjøre endringer

NRK har også vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Norgesgruppen ASA, Kine Søyland. Hun forklarer at deres terminaler også er utstyrt med kamera, men at disse er avslått – og at det informeres om dette med et ikon på terminalen.

Men hos Rema 1000 er det lite informasjon angående de nye terminalene.

Torkildsen understreker at de har merket alle deres butikker som har ordinære overvåkningskamera, og at kameraene i terminalen ikke er å regne som det.

QR-kode-kameraene er også av svært lav oppløsing, kun 0,3 megapiksler.

De er også i tidlig fase av implementering av de nye terminalene - hvor de stadig tilpasser seg.

Derfor vil de nå høre på innspillet fra Datatilsynet.

– Det er et viktig innspill, og vi legger inn en oppdatering der det skal komme frem at kameraene ikke er på.