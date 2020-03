Det blir stadig færre nordlendinger. Det gjelder også for ordfører Sture Pedersens hjemkommune Bø i Vesterålen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå mistet kommunen 43 av sine drøye 2500 innbyggere i fjor.

I et utradisjonelt forsøk på tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter fikk ordføreren kommunestyret med på å senke formuesskatten.

I januar kunne Sture Pedersen fortelle at flere rikinger hadde meldt sin interesse.

Da hadde han vært i Oslo for å snakke med flere investorer og formuende som ville vurdere å flytte til vesterålskommunen.

Eiendomsinvestor melder flytting

Fredag kunne Bø-ordføreren avsløre overfor VOL at den første «skatteflyktningen» er på kroken.

Det er eiendomsinvestoren Einar A. Sissener.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt en liten bolig i Bø, med jaktrettigheter i et sameie, sier Sissener til avisa.

Han antar at det kan være snakk om å registrere bostedsadresse fra Oslo til Bø kommune i løpet av andre halvår, men vil ikke være for kategorisk på dette.

Ifølge ordføreren er det ikke bare Sissener som har planer om å flytte til kommunen.

– Flere vil stå frem når det blir klart hva de skal investere, og hva de skal gjøre, sier Pedersen til NRK.

Er i kontakt med investorer

KJENT FOR SKATTESTUNT: Ordføreren i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen satser utradisjonelt for å få flere innbyggere og arbeidsplasser til kommunen. Foto: Øystein Nygård / NRK

I utgangspunktet skulle heller ikke Sisseners flytteplaner ut i lyset riktig enda. Men det ble oppdaget da folk fikk med seg at det var kjøpt et hus, forklarer ordføreren.

– Flere har vært her på besøk, og flere var avtalt den kommende uken. Det ble avlyst som følge av omstendighetene, sier Pedersen, og sikter til koronakrisen.

Pedersen forteller videre at han er fortsatt er i kontakt med investorer.

– Alle ønsker å være med, og prøve å investere å skape noe nytt. For det er det som er hele greia, ikke bare å komme seg unna skatten, men nemlig å skape noe nytt.

Skjønt er ikke like fornøyde med skattekuttet i Bø.

Kan føre til at alle taper

Professor i samfunnsøkonomi, Kjell Arne Brekke ved Universitetet i Oslo, sa til NRK tidligere i år at han er kritisk til det nye vedtaket til kommunen.

– Dette kan sammenlignes med land som har lavere skattesatser for å tiltrekke seg folk, som da på en måte undergraver hele systemet.

Som første kommune i landet vil Bø i Vesterålen kutte i formuesskatten. Flere rikinger har allerede meldt sin interesse. Foto: Kari Skeie / NRK

For om dette er noe som sprer seg, vil effekten gå i negativ retning.

– Hvis ulike kommuner skal konkurrere på skatt, så kan andre følge etter og da vil det gi mindre effekt for kommunen som kuttet skatten først, og alle taper på sikt.

Ordføreren i Bø sa imidlertid at de ikke gjør dette primært for å gi folk skattelette.

– Vi gjør dette for å skaffe sårt tiltrengt kapital til en liten kommune i Nord-Norge. Arbeidsplasser er nøkkelen for at vi skal ha en framtid her.