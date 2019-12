Mangemillionær vurderer å flytte til Bø etter omfattende skatteendring

– Jeg syns det er veldig bra at ordføreren får med seg et helt kommunestyre her, med et sterkt ønske om å få noe til å skje i Bø.

Benn Eidissen kan se tilbake på en lang og innbringende karriere som forretningsmann i Nordland. Han har tjent hundrevis av millioner kroner på privat barnehagevirksomhet og sykehjem. Med en stor formue, er han nå mildt sagt interessert i det som skjer i Vesterålen.

I Bø i Vesterålen tar de nå drastiske grep for å forhindre at flere flytter fra kommunen. Foto: Kari Skeie / NRK

Bø vil nå kutte den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. I landet for øvrig er den 0,85 prosent.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men hvis du har en høy formue, kan det fort være penger å spare.

12 millioner i skatt

Benn Eidissen skattet 12 millioner kroner til Bodø i fjor, halvparten bestod av formueskatt, ifølge han selv. Han har tidligere jobbet som næringssjef i vesterålskommunen Andøy.

– Jeg er en av dem som har tjent bra, men jeg betaler også mye i skatt, noe jeg syns er helt rett. Men akkurat formuesskatten synes jeg er helt feil. Det Bø gjør nå, er fantastisk.

Han ser ikke bort fra at han flytter tilbake i nærmeste fremtid.

– Ja, det vurderer jeg. Men jeg er ikke den eneste, og snart vil det nok dukke opp noen navn. Jeg har snakket med flere som for det første syns det er greit å ikke betale så mye skatt. Men som også ønsker å bidra for å få aktiviteter og arbeidsplasser til Bø, sier Eidissen.

Vesterålen Online skriver at Kristian Adolfsen, som ifølge Kapital er god for 2,8 milliarder, også vurderer å flytte fra Oslo og hjem til Vesterålen, regionen han opprinnelig er fra.

Tror ikke på noen effekt

Men på langt nær alle er like positive. Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, advarer Bø mot å starte en skattekonkurranse.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV Foto: Johan B. Sættem

– Formuesskatten sørger for at de rikeste i samfunnet betaler skatt og bidrar til samfunnet. Med lavere formuesskatt får man mindre råd til velferdstjenester til innbyggerne. Jeg tror ikke dette kommer til å ha den effekten som ordføreren håper på.

Men i en kommune som opplever fraflytting, er det ikke lurt å prøve noe?

– Dette beror på en misforståelse, dette går på personer, de rikeste i samfunnet, ikke på bedrifter.

Kaski mener det er nødvendig å øke tilskuddene til kommunene og fylkene.

– Hvis han vil få tak i mer næringsliv og flere innbyggere, så må han snakke med regjeringspartiene og sitt eget parti. Da nytter det ikke å kutte.

Positivt med nasjonal oppmerksomhet

Pål Andreas Pedersen, professor ved Nord universitet Foto: Ole Dalen / NRK

Pål Andreas Pedersen, professor i samfunnsøkonomi ved Nord universitet, mener det Bø kommune nå gjør er interessant.

– Disse kommunene har opplevd stor fraflytting over mange år, og det å forsøke å demme opp ved å tiltrekke seg flere folk er interessant.

Pedersen tror nasjonal oppmerksomhet er viktig.

– Det er i hvert fall sånn at vi må ta verktøykassa i bruk. Og her får Bø nasjonal oppmerksomhet. Og hvis noen faktisk kommer og skaper arbeidsplasser så er det veldig spennende.