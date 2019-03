Tror de har funnet årsaken til maskinstansen

Lørdag klokka 14 kom det dramatiske mayday-signalet fra Viking Sky. Cruiseskipet med 1373 passasjerer om bord mistet motorkrafta og drev inn mot land.

Norske, britiske og amerikanske havarikommisjoner på vei inn i cruiseskipet Viking Sky tirsdag morgen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

De siste dagene har mange spekulert over hvordan dette kunne skje og mandag gikk Sjøfartsdirektoratet, politi og Havarikommisjonenen inn i skipet for å finne svar.

Har samlet inn datalogger

Fordi farepotensialet i denne hendelsen var så stor har det vært viktig for Havarikommisjonen å undersøke saken grundig. De har tidligere opplyst at tilgang til lydopptak og andre logger fra skipets system blir blant kommisjonens viktigste kilder til informasjon.

Tirsdag kveld sier avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport, Dag S. Liseth, at de nå har samlet inn datalogger fra ulike systemer for å unngå at disse skal gå tapt. Det er både VDR-data, motordata, data fra stabilisatorer, alarmdata og logger.

Dag Liseth, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport, har vært i Molde siden mandag. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Det kan være viktige bidrag for oss for å kunne tegne opp en god tidslinje, og supplere med annen data, sier Liseth.

Tirsdag har også sentrale besetningsmedlemmer blitt intervjuet av kommisjonen.

Vil komme med raske svar om det berører andre skip

Funnene Havarikommisjonen har gjort så langt gjør at de nå har kommet et godt stykke lenger mot å få klarhet i hva som førte til at skipet fikk en blackout.

– Når det gjelder maskinen og maskinstansen så mener vi å ha en god ide om hvorfor det skjedde. Samtidig så må jeg si at det gjenstår å analysere en god del data før vi kan fastslå det, sier Liseth.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke funn de har gjort, og kan ikke si når de vil kunne komme med årsaken.

– Men dersom vi mener at dette problemet er av en art, som hvis vi ikke gjør det kjent kan medføre nye ulykker, så vil vi utgi et sikkerhetskritisk varsel.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de også har stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy.

Lars Alvestad, fungerende Sjøfartsdirektør, sier direktoratet jobber tett med rederi, klasseselskap, Havarikommisjonen og politiet for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilråding basert på de opplysningene vi etter hvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip, skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Cruiseskip i trøbbel: dette er saken på 50 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Uklart hvor lenge de vil jobbe om bord i skipet

Havarikommisjonen vet foreløpig ikke hvor lang tid undersøkelsene av cruiseskipet vil ta. Liseth sier at kommisjonen vil holde på så lenge de mener det er riktig å holde på. Rederiet ønsker å flytte skipet til Kristiansund for å starte reparasjoner og Liseth sier at de om nødvendig kan undersøke videre i Kristiansund.