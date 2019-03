Havarikommisjonen: Må sikre at data fra «den svarte boksen» ikke går tapt

Statens havarikommisjon sender et eget team for å granske «Viking Sky»-ulykken.

Tilgang til lydopptak og andre logger fra skipets system blir blant kommisjonens viktigste kilder til informasjon.

– Vi vil prøve å få tak i alt som finnes av relevant informasjon, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Statens havarikommisjon for transport.

Etter hva NRK forstår er kommisjonen spesielt opptatt av data fra «den svarte boksen» i skipet. På fagspråket kalles det for «Voyage data recorder», såkalt VDR.

Evakueringen kom i gang med helikopter litt før klokka 16.00 lørdag, og varte til skipet vendte kursen mot Molde i 10-tiden søndag. Foto: Åse Grete Farstad

– Dataene er noe av den første typen informasjonen vi sikrer oss når vi blir informert om en hendelse som dette, bekrefter Liseth.

– Det er ingen fast standard på hva det inneholder, men det kan inneholde opptak fra broa, og data om fra båtens instrumenter om både hastighet, posisjon. Det vil alltid være nyttig informasjon til bruk for videre undersøkelser, sier Liseth.

Han forklarer at dataene etter en tid blir automatisk overskrevet.

– Det er derfor viktig for oss å være raskt på, for å sikre oss at det ikke går tapt.

Slik ser det ut om bord på cruiseskipet.

Vil ikke kommentere

– Vi samarbeider med relevante myndigheter og relevante etater, for å sikre at undersøkelsene etter hendelsen blir utført så godt som mulig, sier kommunikasjonssjef Marius Steen i Wilhelmsen. Han uttaler seg på vegne av Wilhelmsen Ship Management, som eier «Viking Sky».

På spørsmål fra NRK om Wilhelmsen har sikret dataene fra skipets VDR-system, får vi ikke direkte svar.

– Det er viktig for oss å presisere at vi legger til rette for de undersøkelsene relevante myndigheter trenger å gjøre, er alt Steen vil si om den saken.

Ifølge Statens Havarikommisjon har imidlertid Wilhelmsen lovet tilgang på dataene.

– Vi har fått bekreftet at dette er data som vil bli tilgjengelige for oss, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth til NRK.

Viktige data ble fanget opp av dataystemene mens stormen raste rundt «Viking Sky». Foto: Torgeir Are Sortehaug

Eget team fra motorbyggeren

Den tyske motorprodusenten MAN sender et eget team fra Tyskland, opplyser kommunikasjonssjef Jan Hoppe.

– Vi er i tett kontakt med rederiet og har sent et serviceteam til Molde. De vil starte sine undersøkelser for å analysere hva som kan ha skjedd umiddelbart, sier Hoppe.

NRK har spurt MAN om hva som kan være årsaken til at alle fire motorene havarerte på en gang, og om hva som kan ha forårsaket motorstoppen.

– Før vi har evaluert hendelsen på stedet ønsker vi ikke å delta i noen former for gjetting om hva som kan ha forårsaket ulykken. Vi vil gjøre en grundig undersøkelse og ta de neste stegene sammen med vår kunde, Viking Cruises og norske myndigheter.

– Vi understreker at vi er både glade og lettet over å høre at Viking Sky nå har ankommet havna trygt, og at både passasjerer og mannskap nå er trygge.

Foto: Skjermdump Marine Traffic

Syv skip fra samme verft

«Viking Sky» ble levert av det italienske verftet Fincantieri. Også de er sparsommelige med informasjon om hvordan saken håndteres.

– Vi vurderer situasjonen som veldig kompleks, og er i kontakt med våre norske kontakter, er alt selskapets pressekontakt Cristiano Musella ønsker å si nå.

Snaut en uke før hendelsen med skipet, markerte selskapet byggingen av sitt syvende skip for Viking.

Det skjedde i en såkalt «steel cutting ceremony», som markerer at øyeblikket for skipsproduksjonen er i gang.

NRKs har spurt om selskapet nå har tatt grep for å sikre at eventuelle feil forårsaket av skipskonstruksjonen ikke oppstår i andre skip. Selskapet har hittil ikke besvart dette spørsmålet.

I sin pressemelding om byggingen av det syvende skipet skriver selskapet:

«The Viking units are all built according to the latest navigation regulations and equipped with the most modern safety systems, including the “Safe return to port”».

Foto: Skjermdump Marine Traffic