Tror bunnen i oljenæringen er nådd

NJORD: Tidligere denne uka ble det klart at Njordfeltet skal oppgraderes for 16 milliarder kroner. Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) ser for første gang på lenge et lys i enden av den mørke tunnelen, som norsk olje- og gassnæring har vært gjennom de siste årene. Tidligere denne uka besøkte ministeren Shells anlegg på Nyhamna i Aukra, og da fortalte Søviknes til NRK at han tror bunnen er nådd.

– Det er mye som tyder på at vi nå har bunnet ut. Investeringstakten går opp, og i 2018 er det ventet at vi har en liten stigning i investeringene på norsk sokkel, sier han.

Ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), stiller seg bak uttalelsene fra olje- og energiministeren. På mandag kom nyheten om at Njordfeltet utenfor nordmørsbyen skal oppgraderes for 16 milliarder kroner, og flere gode nyheter er ventet å komme i Norskehavet i nær fremtid.

– Vi har lenge sagt at vi tror pilene snur høsten 2017, og dette viser til gagns at det kommer til å skje, sier ordføreren.

Vil utnytte infrastrukturen

ORDFØRER: Kjell Neergaard tror også pilene peker oppover for oljebransjen nå. Foto: Roar Strøm / NRK

Og selv om opp mot 100 stillinger kuttes på Nyhamna, skal anlegget produsere enda mer gass til England når Aasta Hansteenfeltet står ferdig utbygd i slutten av 2018.

Da kan gass fra enda flere felt knyttes til gasstrådledningen som strekker seg 408 kilometer vest for Bodø.

– Det gjenstår jo å se hva man finner i Norskehavet, men nå er utbyggingen av Aasta Hansteen aller viktigst, også får vi bare se. Vi er offensiv på å tildele nye leiteareal og håper at vi skal gjøre flere funn som kan knytte seg til den samme infrastrukturen, sier Søviknes.

– Det er en av hovedhensiktene til regjeringen. Vi vil utnytte den infrastrukturen som er utbygd på norsk sokkel og knytte opp både små og store funn til den, sånn at det blir lønnsomt å utnytte de naturressursene vi sitter på, legger han til.