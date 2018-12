Tre veker sidan Maja forsvann – vêret hindrar nye søk i fjellet

Etter å ha budd berre ei veke i Ørsta på Sunnmøre skal polske Maja Herner onsdag 21. november ha gått seg ein tur i retning det 1303 meter høge Saudehornet. Sidan har det blitt jobba intensivt med å finne ho – utan resultat.

Og no skaper vêret trøbbel for nye søk.

Inger Myklebust Ferstad Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Akkurat no kan ikkje politiet gjere ytterlegare søk i terrenget og fjellpartiet grunna verforholda. Vi søker så fort det er praktisk mogleg og trygt, seier politiadvokat og etterforskingsleiar, Inger Myklebust Ferstad.

Det har snødd mykje og vore kaldt i Ørsta den siste tida, men dei siste dagane har det ikkje kome meir nedbør.

Mildare meldingar

25. november, same dag som politiet kunngjorde at Maja Herner sannsynlegvis er omkoma, tok eit politihelikopter frå Oslo nærare 3000 bilete i fjellområdet der ein har gått ut frå at den polske kvinna har vore.

Frå leiteaksjonen etter Maja Herner i november. Foto: Roar Strøm / NRK

– Ut frå gjennomgangen og funn på bileta som politiet vurderer at ein må søke nærare, blir det laga ein operativ plan for vidare søk, seier Inger Myklebust Ferstad, utan å kunne gå nærare inn på kva desse funna er.

Men verforholda gjer altså at dei ikkje får gjort nye søk i fjellet på bakgrunn av eventuelle funn i biletmateriala.

Ingen veit derfor når søka starta, om dei i det heile kan starte i år.

Maja Herner skal ha gått frå ein parkeringsplass i Vikegeila og i retning Saudehornet, eit fjell på 1303 meter.

Ifølgje Meteorologisk institutt er det usikre meldingar for Ørsta framover.

– Det blir sannsynlegvis mildare framover, kanskje frå helga av. Det er også sannsynleg at det kjem ein del nedbør neste veke, men ikkje avskrekkande mykje, seier Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NRK.

Over 120 vitneavhøyr

Men fleire NRK har snakka med sår tvil om det er mogleg å finne Maja Herner i fjellet i vinter, om ho i det heile er i fjellet.

Mange spekulerer i om Maja Herner kan ha blitt utsett for noko kriminelt, men politiet har ingen spor per no som tilseier ei straffbar haldning, ifølgje Inger Myklebust Ferstad.

Så langt er over 120 vitneavhøyr gjennomførte. Dette gjeld personar som har vore i fjellområdet 21. november, dagen Herner vart meldt sakna.

Maja Herner parkerte på parkeringsplassen ved dette bygget då ho skulle gå tur. Foto: Einar Orten Trovåg / NRK

Følgjer digitale spor

Politiet jobbar også med å sjekke digitale spor. Men dei kan ikkje gå i detalj på kva dei eventuelt har funne ut som kan ha interesse for saka.

Sannsynlegvis har Maja Herner hatt to mobiltelefonar, ein som politiet har kontroll på og ein som Herner hadde på seg då ho gjekk på tur onsdag 21. november.

Det er aktivitet på denne mobiltelefonen som har gitt politiet grunn til å tru at Herner er eller har vore i fjellområdet, men det er umogleg å seie kor høgt ho har vore.