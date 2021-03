Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har storma rundt Molde-ordførar Torgeir Dahl etter ta han sist helg gjekk ut og beklaga seg over handteringa av smittesituasjonen i Oslo.

Dahl har tidlegare nekta for at han hadde kontakt med Statsministerens kontor i forkant av det omstridde utspelet. Etter at NRK ba om innsyn i kommunikasjonen, svarar han no derimot at han hatt fire telefonsamtalar med statssekretær Peder Egseth gjennom helga. Ein av dei dagen før utspelet blei kjent.

Tøff tone mellom byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) og Molde-ordførar Torgeir Dahl (H). Foto: NTB/Trond Vestre / NRK

NRK har spurt Torgeir Dahl om kvifor han først nekta, men har så langt ikkje fått svar.

I ein epost til NRK skriv han korleis han dagen før VG-artikkelen ringde statssekretær Egseth og snakka med han i fire minutt:

«Samtalen varte i 4 min og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmedia. Mitt tema var ny sterk smitteøking i Oslo og Raymond Johansens kamp for å få flere vaksiner på bekostning av resten av landet.»

Dahl gjer vidare greie for at han søndag føremiddag på nytt ringde Egseth to gongar, som følgje av alle medieoppslaga. Siste samtalen mellom dei to skal ha foregått søndag kveld.

Svarte «nei» seinast måndag

I NRK-programmet Politisk kvarter måndag fikk han konkrete spørsmål frå programleiaren om eventuell dialog i forkant av utspelet, og nemnde då ingenting om dialogen med Egseth i regjeringsapparatet.

– Hadde du avklart utspelet med nokon i Høgre-leiinga?



– Nei, eg hadde ikkje det.



– Hadde du hatt dialog med nokon i regjeringsapparatet eller ellers i partiet?

– Nei, ikkje i regjeringsapparatet. Men eg tok kontakt då det begynte å brenne på søndag, sånn at eg fekk litt faktaoppdatering som eg trudde var viktig.



– Kven tok du kontakt med då?



– Då tok eg kontakt med helsedepartementet.

Kva visste Erna?

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) sa seint måndag kveld kveld at utspelet ber preg av å vere koordinert frå Statsministerens kontor. Men statsministeren avviser at ho visste om utspelet.

– Eg kjende ikkje til saka før eg leste den i VG søndag. Som eg tidlegare har sagt så meiner eg utspel som set by og land opp mot kvarandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor meiner eg utspelet frå Molde sin ordførar, Torgeir Dahl, blir eit unødvendig sidespor i ei tid der vi må stå saman. Dette har eg vore tydeleg på internt - også direkte til min statssekretær, sa Solberg måndag kveld.

Statsminister Erna Solberg seier ho ikkje kjende til saka på førehand. Foto: Berit Roald / NTB

Vil ikkje vise fram sms-ar

Molde-ordføraren har også gjort greie for at det har gått fire tekstmeldingar mellom han og statssekretær Peder Egseth, men desse vil han ikkje offentleggjere:

«Det eksisterer totalt 4 sms- er i perioden. Ingen er arkivpliktige og må betraktes som politikerpost. Tillater meg likevel å informere om at de er helt «ufarlige» og understøtter dialogen som beskrevet.»

NRK har bedt om innsyn i all kommunikasjon som Molde-ordføraren har hatt med Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet og Høgre-leiinga. Dahl avviser at han har hatt kontakt med Høgre-leiinga, men viser også til ein telefonsamtale med Helse- og omsorgsdepartmentet i etterkant av utspelet.

Ba ikkje om sitatsjekk

I eit langt tilsvar til NRK skriv Molde-ordføraren i dag at han beklagar at han ikkje ba om sitatsjekk, etter at han var intervjua av VG:

«Lørdag kl 17.07 ringte VG meg om jeg var villig til å la meg intervjue, noe jeg selvsagt var villig til. Jeg tok dessverre ikke sitatsjekk.»

Dahl har så langt ikkje utdjupa overfor NRK kva han legg i dette.