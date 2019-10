Han går med kjappe lette skritt. Han har gått her før så han vet akkurat hvor han bør tråkke ned, og hvilke områder han bør unngå.

Turer i fjellet er en viktig del av livet for kristiansunderen som passerer 200.000 høydemeter hvert år.

I begynnelsen av september fikk Melby kraftig hodepine og feber. I tillegg var han stiv i nakken helt ned til korsryggen. Legene kunne fortelle at han hadde fått hjernehinnebetennelse og la han inn på sykehus. Kristiansunderen var redd det skulle gå lang tid før han kom seg på fjellet igjen.

– Det har vært tøft, sier Melby. Men sykehusoppholdet ble mye kortere enn fryktet.

Prøver ut hjemmesykehus

Kristiansunderen fikk nemlig et helt spesielt tilbud da han ble innlagt. Det var han snar til å takke ja til. I stedet for tilbringe flere uker på sykehus, fikk han antibiotikabehandlingen hjemme.

Melby fikk lagt inn et sentralt venekateter i arma. Herfra går det en slange ned til posen med antibiotika som er koblet til ei pumpe. Pumpa gir han de små dosene med antibiotika som han trenger. Men pumpa er liten og nett så den er enkel å bære med seg.

Odin Bae Bolstad hjelper Tonny Melby å skifte medisinkassett. Han er i implementeringsteamet for hjemmesykehus. Han skal være et bindeledd og hjelpe avdelingene på sykehuset og responsteamet i kommunen som tar imot pasientene i hjemmesykehus. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Selv om han må ha den på seg hele tiden har han frihet til å gjøre det han helst vil, gå på tur.

Det eneste han må passe på er å være hjemme klokka 15. For da får han besøk av responsteamet i kommunen som hjelper han med å fylle på mer medisin.

Å få være hjemme og styre seg selv var nok til Melby følte seg bedre og at hodepinen slapp taket.

– Jeg lå på et firemannsrom med mye støy. Det var mye bedre å få komme hjem, sier han.

Bygger opp system for behandling hjemme

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika har blitt testet ut andre steder i landet tidligere. Det nye med dette prosjektet er at det bygges ut et kvalitetssikret system for en mer omfattende bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansund sjukehus, Kristiansund kommune, Helseinnovasjonssenteret, Sjukehusapoteket og SINTEF.

Tilbudet skal være like forsvarlig som hvis man ligger innlagt på et sykehus og baserer seg på at spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, alarmsentral, og pasient samarbeider.

Pasientene kan få opplæring til å gjøre nesten alt selv, men de har et responsteam parat som passer på helsetilstanden deres. Pasientene kan når som helst trykke på alarmknappen og få hjelp.

Pasientene har full angrerett

I Kristiansund var det spesialrådgiver for smittevern, Ann Iren Kjønnøy, som kom med ideen. Hun har lang erfaring fra å jobbe med ungdommer med sjeldne diagnoser, og har sett at livskvaliteten til disse pasientene har blitt bedre med hjemmebehandling. Dette ville hun utvikle videre til andre diagnosegrupper, behandlingsmetoder og geografiske områder.

Ann Iren Kjønnøy hadde ideen bak prosjektet som skal bidra til et mer effektivt helsevesen, og bedre livskvaliteten for pasientene. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Dette er ofte ganske spreke folk som har en alvorlig infeksjon. Så når det er trygt å være hjemme, og vi følger opp de samme parametrene som på sykehuset, så er det en vinn-situasjon, sier Kjønnøy.

– Hva hvis pasienten er utrygg?

– Da har man åpen innleggelse.

Helseministeren: – Stor fordel for pasientene

Nå skal forskningsprosjektet testes ut i større skala. Pasienter med utvalgte typer infeksjoner kan nå få denne behandlingen i flere kommuner på Nordmøre.

– Dette er den nye måten vi må tenke på i veldig mange sammenhenger. Vi må slutte å tro at all behandling gis best på sykehus, sier Kjønnøy.

Helseminister Bent Høie (H) sier at et kvalitetssikret system, som prosjektet i Kristiansund, er lettere å ta i bruk i resten av landet. Foto: NRK

Helseminister Bent Høie sier at denne behandligen gir store fordeler for pasientene og at dette er måten å drive sykehus på i fremtiden.

– Definitivt. Spesialisthelsetjenesten kommer i mye større grad til å være hjemme hos oss i vår egen stue, og i vårt eget liv, sier Høie.

Både sover og spiser bedre

De tre pasientene som har prøvd hjemmebehandling i Kristiansund har både sovet og spist bedre. Har de hatt et ønske om å vaske bilen, så har de gjort det. Andre har gått på jobb, eller på skolen. De har fått leve vanlige liv.

Tonny Melby er nå ferdig behandlet. Han sier at det betydde mye å få ta behandlingen hjemme.

– Det har vært fantastisk. Jeg ble som et nytt menneske da jeg fikk dette her, sier han.