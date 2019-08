Tollarane gjorde rekordbeslag i Ålesund

– Det er det største kokainbeslaget vi har gjort, og største hittil i år for tollvesenet, seier seksjonssjef Helen Sjåholm ved Ålesund tollstad til NRK.

Tollarane såg at det låg fleire pakkar ved ei luke i konteinaren og Møre og Romsdal politidistrikt blei kontakta, skriv tolletaten i ei pressemelding.

Det blei avdekt 21 pakkar med i alt 23,5 kilo kokain.

Beslaglagt mengde kokain er sannsynlegvis ikkje meint for brukarar på Vestlandet, trur tollvesenet. Kokainen skulle ikkje i land i Ålesund.

Helen Sjåholm ved Ålesund tollstad synest det er motiverande at kontrollane deira gir utteljing. Dei har sjekka skip i lang tid utan funn. Foto: Ålesund Tollsted

Hundane markerte konteinarane

Det er ikkje alle konteinarskip som blir stoppa, men tollarane følgjer spesielt godt med på skip frå Sør-Amerika.

Det var tre tollarar med narkotikahund som kontrollerte skipet. Hunden viste interesse for ein frysekonteinar, som ifølge fraktpapira skulle vere tom.

Då fann dei 21 pakkar med kokain.

Ålesund har ein viktig sjøfartsby på Nordvestlandet. I tillegg til store cruiseskip har byen også ei stor kontainarhamn. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Smuglar kokain sjøvegen

Tolletaten har i første halvår beslaglagt 81 kilo kokain, medan beslaget i Ålesund åleine er større enn beslaglagt mengde kokain første halvår 2018.

– Kokainen som blir smugla inn til Noreg kjem som regel frå ulike land i Sør-Amerika, via transitthamner i Europa, seier kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten i ei pressemelding.

Kim Gulbrandsen i Tolletaten. Foto: Tolldirektoratet

Tolletaten kjenner til at sjøvertskonteinarar er ein vanleg måte å frakte narkotika og høgt beskatta varer, og har stort fokus på denne smuglarformen. Det er gjerne kokain som blir smugla i konteinarar.

– Trafikken på sjøen aukar år for år, og då aukar òg risikoen for smugling og andre ulovlegheiter. Samstundes veit vi at nokre av dei største narkotikabeslaga er gjort på handelsfartøy, seier Kim Gulbrandsen.

Dei største kokainbeslaga

Dei to største tollbeslaga av kokain i Noreg er gjort i handelsfartøy eller lastar frå Sør-Amerika.

Dette gjeld 153 kilo kokain på handelsfartøy ved kai i Mosjøen, og 145 kilo kokain i bananlast i Oslo.