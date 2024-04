Evakueringa av to hus i Ørsta er opphevet

Evakueringa av to hus i Hovedbyda i Ørsta, er oppheva. Det bekrefter politiet overfor NRK.

Geologene som har undersøkt området, har kommet til at det trygt å bo der, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Jens Dahl.

Bakgrunnen for evakueringa var at muren i det ene huset hadde flyttet seg med 20 centimeter. Det førte til at folk i nabohuset også ble evakuert.

Regionsjef i NVE Vest, Aart Verhage, sier det ikke er fare for skred. Han sier at årsaken til at muren beveget seg kan være opphopning av vann i grunnen med poretrykksendringer.

– Derfor kan det bevege seg litt, og det er heller ikke uvanlig at dette skjer, sier Verhage.