To bilar kan vere tatt av skred i Geiranger

– Inntil to bilar kan vere tatt av skredet. Vi veit ikkje om det er folk der, sa Jan Lillebø, vakthavande ved Hovudredningssentralen i Sør-Norge, klokka 15.50.

Skredet gjekk på fylkesvegen ved Granderøysa mellom Geiranger og Eidsdal i Stranda kommune. Det skal vere 100 meter breitt og fem meter høgt.

Klokka 16.50 opplyser redningsinspektør Hans G. Christensen ved Hovudredningssentralen i Sør-Norge at det framleis er usikkert kor vidt det er personar eller bilar i skredet, men legg til at ingen så langt er sakna.

Politiet oppyser samtidig at lokalt mannskap ikkje har observert bilar i skredet. Men situasjonen er så uoversikteleg at dei ikkje kan utelukke noko.

Eit ras gjekk i Geiranger torsdag ettermiddag. Det var ifølgje politiet 100 meter breitt og fem meter høgt. Foto: Willy Fredheim

Helikopter kjem frå Florø

Dårleg ver gjer at det er utfordrande å gå inn med helikopter.

– No er det eit edningshelikopter på veg frå Florø. Der er det innsatsleiar, hundeekvipasjar og folk frå snøskredgruppa, seier Jan Lillebø til NRK klokka 15.50.

Klokka 16.25 fortel Hans G. Christensen ved Hovudredningssentralen i Sør-Norge at flyet frå Florø per no er på Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.

– Det er vanskeleg å seie når vi kan gå inn. Dei rådande forholda gjer at det ikkje er lett å gjere søk. Vi må også ta omsyn til sikkerheita til mannskapa, seier Christensen.

Ventar på betre ver

Per klokka 16.50 står framleis helikopteret på Hovden.

– Vi ventar på betre ver. Vi treng både betre ver til å gjere søk i Geiranger – og for å få helikopteret frå Hovden til Geiranger, seier Hans G. Christensen.

Luftambulansen som var på veg til Geiranger måtte snu.

Redningsselskapet melder klokka 16.30 at dei sender ei redningsskøyte frå Ålesund til Geiranger. Dei bidreg med transport av søkemannskap.

Også politiet melder at dei sender ein båt til Geiranger.

Skredet i Geiranger gjekk i 15.30-tida torsdag ettermiddag. Foto: Tipsar

Mange brukar vegen

NRK har snakka med folk i Geiranger som seier at vegen er ganske trafikkert om ettermiddagane.

Mange pendlarar reiser til og frå den vesle bygda, som først og fremst er kjent for å ha ta imot mange turistar om somrane.

Tidlegare denne veka var Geiranger isolert som følgje av at begge vegane inn til bygda var stengde.

Fjord1 melder at dei kjem til å setje inn ei beredskapsferje i løpet av kvelden, som skal gå mellom Hellesylt på fastlandet og Geiranger.