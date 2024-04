Flere ordensforstyrrelser: Slåsskamper og bråk

Politiet melder om flere ordensforstyrrelser natt til søndag.

I Ørsta ble en mann i tenårene anmeldt for å ha bråka og vært voldelig.

I Ålesund ble en mann i 20-årene tatt med til arresten til å ha urinert på offentlig sted, og for å ikke høre på politiets ordre. En annen mann i 20-årene ble anmeldt for vold mot politiet, og for å ikke ha vist frem ID. Han ble også bortvist fra sentrum. På Moa ble to kvinner i 20-årene bortvist fra stedet.

I Kristiansund havnet to menn i 30-årene i en slåsskamp ved et utested. Begge ble bortvist fra byen.

Også i Hustadvika havnet to menn i slåsskamp. Ingen av mennene i 20-årene fikk alvorlige personskader, og politiet avhørte den ene parten og oppretter sak.

I Sunndal ble en mann i tenårene anmeldt for mistanke om å ha kjørt i narkotikapåvirket tilstand.