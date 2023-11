Skal ha kravd 61 mill. på natta: – If you don’t, you are not protected

Den kroatiske forretnignsmannen Tomislav Debeljak blei møtt med stor jubel då han i 2020 tok over verftet Kleven på Sunnmøre.

Men jubelen stilna raskt.

No er han saksøkt, og det kom spektakulære påstandar på første dag av rettssaka.

Rettssaka om Kleven verft Ekspander/minimer faktaboks Dette er saka: Kroatiske Tomislav Debeljak og hans DIV Group kjøpte 80 år gamle Kleven verft i Ulsteinvik på Sunnmøre i mars 2020.

Verftet blei slått konkurs tre månader seinare, og 441 tilsette blei permittert.

No saksøker konkursbuet til Kleven verft den kroatiske eigaren og deira forsikringsselskap for opptil 166 millionar kroner.

Rettssaka går i Bergen og skal vare i to veker med start 8. november 2023.

Rundt halv tolv på natta skal nemleg telefonen ha ringt til økonomiansvarleg i Ulsteinvik:



– Sett umiddelbart over alle pengane Kleven verft har til ein konto i Kroatia.

Ifølge eit skriftleg varsel fekk han «beskjed om at dette var konfidensielt, og at han ikkje skulle snakke med nokon. Han skal ha fått beskjed om at «If you do this, you are protected, but if you don’t you are not protected.»»

VARSEL: Eit skriftleg varsel om hendinga blei framvist i retten. Det er sendt kl. 01.02 same natta som telefonsamtala skal ha funne stad. Faksimile: Rettsdokument

– Betal umiddelbart

Få dagar etter at Kleven verft blei slått konkurs kom telefonen til kassa-ansvarleg på Sunnmøre.



Den økonomiansvarlege skal få minutt seinare ha fått ein e-post frå eigar Debeljak, med same bodskapen.



«Betal 61.75 millionar umiddelbart», stod det.

UMIDDELBART: E-post som visstnok skal vere frå eigar Tomislav Debeljak blei lagt fram i retten. Faksimile: Rettsdokument

– Det er nok ikkje mange økonomiansvarlege i norske selskap som får slike beskjedar på nattetid, sa konkursbuets advokat Jan Vablum.

Økonomiansvarleg følgde ikkje ordra, men meldte ifrå til andre i Kleven verft.

Den saksøkte Debaljeks advokatar har ikkje svart på NRKs spørsmål om påstandane.

– Ingen skriftlege bevis

Under første dag av rettssaka spurte Tomislav Debaljeks advokatar om konkursbuet bedyra at kroaten med overlegg hadde køyrt verftet til konkurs.

– Me har ingen skriftlege bevis på at Debeljak bevisst køyrde Kleven verft til tingretten, for å unngå å betale dei 55 millionar kronene som DIV Group var pliktige til å skyte inn i verftet, svarte konkursbuets advokat Jan Vablum.

– Mest spesielle og ekstraordinære møtet

Oppe i rettssaka var også møtet Debaljek hadde hatt med bankane som finansierte drifta på Kleven verft.

Konkursbuets advokat Jan Vablum hevda at fleire av hans vitne omtalte dette bankmøtet som «noko av det mest spesielle og ekstraordinære dei har opplevd».

– Styreleiar Debeljak torpederte eigenhendig låneavtalene med bankane, hevda han.

ADVOKAT OG SAKSØKT: Advokat Jan Vablum til venstre, med saksøkte Tomislav Debaljek rett bak han. Foto: Therese Pisani / NRK

– Han svartmåla økonomien og gav uriktige opplysningar om både byggeprosjekt og verftet, som stilte Kleven i eit overdrive dårleg lys, lydde dei sterke påstandane frå advokaten til konkursbuet.

Etter møtet trakk bankane all finansiering, og Kleven blei begjæra konkurs.



Ifølge kontrakten mellom den kroatiske kjøparen og verftet var den nye eigaren forplikta til å tilføre verftet 55 millionar kroner. Allereie halvannan månad etter overtakinga blei første betaling av dette mislegheldt, meinte advokaten.

I dag og i morgon kjem versjonen til den saksøkte Tomislav Debeljak og DIV Group.