Det var stor glede da kroatiske DIV Group tok over Kleven verft i Ulsteinvik i 2020. Men etter berre tre månader blei verftet slått konkurs, og 80 år med maritim industrihistorie fekk ein bråstopp.

STORE SKIP: Kroatane kjøpte verftet frå Hurtigruten. Og hurtigruta «Roald Amundsen» blei bygd ferdig på Kleven Verft før konkursen. Foto: Remi Sagen / NRK

No møter konkursbuet den kroatiske eigaren Tomislav Debeljak i retten, og krev erstatning på 168 millionar kroner.

– Innførte «eineherredøme»

DIV-eigar Debeljak tok over som styreleiar for Kleven verft etter kjøpet. Han får ein særs dårleg attest frå advokatane til konkursbuet:

«Etter Debeljak starta som styreleiar i Kleven reiv han eigenhendig ned all tillit hos bankane.»

«Forut for møtet innførte styreleiar eit «eineherredøme» i Kleven i strid med aksjelovas regler».

ULSTEINVIK: Kleven verft under bygginga av «Roald Amundsen». Foto: Per Eide

«Styreleiar gav instruks om forsettlege kontraktsbrot, innførte betalingsstans og forsøkte å presse leverandørane utan respekt for inngåtte og bindande avtaler. Han drap eigenhendig framdrifta på byggjeprosjektet (...)»

Det nemnde byggjeprosjektet var eit forsyningsskip til oljeplattformer for eit kanadisk reiarlag, som blei omtalt som verftets «livsline» med inntening på 301 millionar kroner.

Men etter eit møte med Debeljak trakk bankane all finansiering, sidan styreleiaren ifølge rettspapira «erklærte at låneavtalane kom til å bli forsettleg mislegheldt».

Sluttinnlegget frå advokatane inneheld også påstandar om at «styreleiar etter møtet forsøkte å tømme Kleven si kontantbehaldning ved å overføre pengar til Kroatia».

I NOREG: Stemninga i Ulsteinvik rundt Tomislav Debeljak snudde fort etter oppkjøpet. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

– Var aktsam og lojal

Styreleiar Debeljak og hans advokatfirma Deloitte meiner at det ikkje har vore brot på aksjelova, men at styreleiaren har handla «aktsamt og lojalt, med Kleven Verft AS’ interesser for øyet».

Dei meiner og at det ikkje er bevist at Klevens bankar ville ha heldt finansieringa sjølv om Debeljak hadde opptredd annleis, eller at det er bevist at byggjeprosjektet ville gitt gevinst for verftet.

Kroatens advokatar meiner at halvparten av overskotet allereie var borte, og at resten av overskotet ville forsvinne om alt fortsette som før.



«Denne måten å drive verft på var grunnen til at gamle Kleven Verft stadig kom i økonomiske problem, og utan nødvendige endringar var det sannsynleg at dette ville gjentakast», står det.

KLEVEN: Verftet hadde slitt økonomisk i fleire år. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Kleven

Kleven verft hadde vore i økonomisk trøbbel i fleire omgangar det siste tiåret. Mellom 2015 og 2018 tapte dei rundt 850 millionar kroner, og det hjelpte heller ikkje med ein verdsomspennande pandemi.

Da kroatane kjøpte opp verftet i 2020 jubla blant anna direktør Kjetil Bollestad:

– Eg er utruleg glad på vegner av alle tilsette i Kleven at vi no er i ferd med å få inn ein ny og solid eigar av verftet. No skal vi saman med nye eigarar tenke langsiktig og utvikle oss vidare, sa direktør Bollestad.

Tre månader seinare sa han opp, saman med finansdirektøren.

– Eg vil ikkje, og kan ikkje, vere ein del av den operasjonen og kulturen som Debeljak er ein del av, sa direktør Bollestad til nett.no da.

I økonomisk stortrøbbel

DIV Group eig meir enn 55 selskap med rundt 4000 tilsette i 30 land, innan skipsbygging, motorproduksjon, støyping, jarnbanebygging, metall- og mekanikkdelar.

I mai i år unngjekk selskapet konkurs, da 261 kreditorar aksepterte ein plan for nedbetaling av gjeld.

NESTEN KONK: Storverftet Brodosplit har blant anna bygd dei største tankskipa som passerer gjennom Suezkanalen, her frå 2005. Foto: Matko Biljak / Reuters Creative

I mars i år blei det meldt at Kroatias største verft Brodosplit, som er eigd av DIV, gjekk mot konkurs etter misligholdt gjeld på over 270 millionar kroner. Sjølv om det blei unngått, har dei fleste av dei 1500 tilsette mista jobben.

Samla krav i Noreg etter konkursen på Kleven verft er 350 millionar kroner, og kreditorane håpar no på millionbeløp etter tre års venting.