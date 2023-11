Strid om feilretting i Helseplattforma: – Opplysningane stemmer ikkje

Helsetilsynet skreiv i ein rapport i april at feil og manglar i Helseplattforma truar pasienttryggleiken. Under ein presentasjon for styret i Helse Møre og Romsdal onsdag blei det hevda at desse feila er løyst gjennom feilretting og forbetring av systemet.

– Innspela frå Helsetilsynet er svart ut, sa innføringsleiar for Helseplattforma i Helse Møre og Romsdal (HMR), Henrik Erdal.

Dette reagerte styremedlem Torgeir Aas Sand på.

– Nesten ikkje noko positivt

Sand, som er innvald representant for dei tilsette i HMR, drog opp eit ferskt dokument frå St. Olavs hospital som gir eit heilt anna bilde.

– Det står nesten ikkje noko positivt om Helseplattforma i desse dokumenta, sa Aas Sand.

Sand tok ordet etter at direktør for E-helse og IT, Helge Storøy og innføringsleiar for Helseplattforma i helseføretaket, Henrik Erdal, hadde orientert om framdrifta for journalsystemet.

– Det blir opplyst her at det vesentlegaste i kritikken frå Helsetilsynet er utbetra. Det stemmer jo ikkje. Det stemmer ikkje når vi les i styredokumenta frå St. Olavs hospital. Det er framleis utfordrande. Det er framleis forseinkingar. Og framleis problem, sa Aas Sand som er innvald som representant for dei tilsette.

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal bad om grundigare saksutgreiing til desembermøtet. Også uroa blant tilsette må bli ein del av denne utgreiinga, heiter det i styrevedtaket. Foto: Remi Sagen / NRK

Framleis høg risiko

Dermed blei ferske saksdokument frå St. Olavs hospital sentrale i gjennomgangen for styret i Helse Møre og Romsdal. I desse sakspapira står det mellom anna:

9 klinikkar melder om høg risiko for pasienttryggleiken.

Milepælar er ikkje innfridd og det er restansar for feilretting.

Direktoratet for strålevern vil konkludere med avvik og brot på strålevernreglar.

Arbeidstilsynet har varsla om tilsyn på 8 avdelingar etter bekymringsmeldingar.

Styringsgruppa for innføring av Helseplattforma etterlyser og purrar på opplysningar, og stiller spørsmål ved eigen funksjon når dei ikkje får svar.

Dette skal leggast fram for styret i St. Olavs hospital på møte 16. november.

– For enkelt

Også tilsetterepresentant Tore Schytte meinte det ikkje var riktig å fokusere berre på feilrettingar som har med pasienttryggleik å gjere. Han poengterte at der er ein risiko med tanke på både å rekruttere og å behalde fagfolk.

– Folk er uroa over sin eigen arbeidssituasjon. Folk lurer på kva følgjer Helseplattforma kan ha for økonomien på lengre sikt. Folk er redde for å misse kollegaene sine. Uroa blant dei tilsette handlar om langt meir enn berre pasienttryggleiken, sa Schytte.

Direktør for E-helse og teknologi i Helse Møre og Romsdal, Helge Storøy under orienteringa om framdrifta i feilrettinga av Helseplattforma. Foto: Remi Sagen / NRK

Framskunda vedtak

Helse Møre og Romsdal skulle opphavleg gjere eit endeleg vedta om innføring av Helseplattforma like før jul. Dette er no framskunda til 7. desember.

Dagens styremøte presiserte at dei treng grundigare saksutgreiing for å kunne gjere eit forsvarleg vedtak. Og styret bed spesielt om at uroa blant dei tilsette blir gjort til eit poeng i saksutgreiinga.

– Det er bekymringa blant dei tilsette. Desse bekymringane må vi ta med oss vidare. Og det er viktig at Helse Møre og Romsdal gjer eigne, sjølvstendige vurderingar. Vi er annleis enn St. Olavs. Vi har fire sjukehus på ulike stader i fylket, sa direktør Heidi Nilsen.

Demonstrasjonar

Måndag kveld demonstrerte fleire hundre helsearbeidarar ved alle sjukehusa i Midt-Noreg mot følgjene av Helseplattforma. Målet til aksjonen er å få skrota heile prosjektet.

– Den største uroa handlar om pasienttryggleiken, utan tvil. Vi har eit håp om at leiinga tek det einaste fornuftige valet og utset innføringa, seier overlege ved medisinsk avdeling ved Ålesund sjukehus, Dani Rodian.

Fleire hundre helsearbeidarar hadde møtt opp til fakkeltoget mot Helseplattforma ved Ålesund sjukehus. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dilemma

Helse Møre og Romsdal står altså framfor eit viktig val mellom to alternativ. Det eine alternativet er å ta i bruk Helseplattforma i april 2024 som planlagt. Det andre alternativet er å vente til etter at innflyttingsfasen i det nye sjukehuset på Hjelset er ferdig.

Om det siste alternativet blir valt blir ikkje Helseplattforma teken i bruk i Helse Møre og Romsdal før våren 2026.

– Ei slik ny utsetting vil truleg gi store kostnader, seier leiar i innføringsprosjektet i Helse Møre og Romsdal, Henrik Erdal.

Helseplattforma Ekspander/minimer faktaboks Helseplattforma Helseplattforma er eit journalsystem som etter planen skal brukast av heile det offentlege helsevesenet i Midt-Noreg. Datasystemet legg også til rette for samhandling mellom kommunar og sjukehus. Etter kvart er det meininga også å kople på fastlegane i Midt-Noreg. Prosjektet byggjer på teknologi frå det amerikanske selskapet Epic Systems. Men det er gjennomført eit omfattande arbeid for å legge systemet til rette for norsk helsevesen. Selskapet Helseplattforma AS blei oppretta 1. mars 2019 og er eigd av Helse Midt-Noreg og fleire kommunar. Ei rekkje ekspertar, både innan informasjonsteknologi, helse og offentleg forvaltning har vore kritisk til val av teknisk løysing for Helseplattforma gjennom store deler av prosessen. – Fare for pasienttryggleiken Det var i 2016 at Helse Midt-Noreg blei peika ut som pilot-region for å utarbeide eit system som kunne danne grunnlag for eit digitalt journalsystem for heile det offentlege helsevesenet. Dette har teke tid, og sidan den gongen er det utvikla andre nasjonale system og system som blir brukt i andre regionar. I november 2022 blei Helseplattforma teken i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim. Dette har avdekt at systemet har store og alvorlege feil og manglar. Fleire av feila har skapt både direkte og indirekte truslar for pasienttryggleiken. Kommunikasjon om pasientar og prøvesvar er blitt borte, det har oppstått feilmedisinering og innkallingar til undersøkingar i samband med alvorlege diagnosar er blitt forseinka. – Mange av dei prioriterte sakene frå St. Olavs hospital og i rapporten frå Helsetilsynet består av feil som er direkte truslar for pasienttryggleiken, heiter det i sakspapira til styremøtet i Helse Møre og Romsdal.

Feilretting

I ei pressemelding opplyser Helse Midt-Noreg at det er gjort over 16 000 endringar i systemet etter at St. Olavs tok i bruk Helseplattforma i november 2022.

– Innføringa av Helseplattforma har i særleg grad vore utfordrande for St. Olavs hospital og det er lagt ned eit stort arbeid for å ta vare på pasienttryggleiken, rette opp feil og forbetre løysinga, heiter det i pressemeldinga.