Det har stormet rundt innføringen av Helseplattformen.

Mange ansatte ved St. Olavs hospital har vært tydelig på at arbeidsbelastningen har blitt verre, og flere har vurdert å slutte på grunn av innføringen.

Journalsystemet ble innført ved sykehuset natt til 12. november i fjor.

Mandag er det markeringer i flere byer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Det er meldt om fakkeltog i Namsos, Levanger, Trondheim, Molde, Ålesund, Kristiansund og Volda.

Mener det er snakk om vilje

– Det er mulig å gå tilbake. Det er snakk om vilje.

Det sier overlege ved St. Olav, Monica Engstrøm.

Hun sier det ikke er gitt en god nok begrunnelse på hvorfor helseplattformen ikke kan skrotes.

– Det snakkes om at det vil koste milliarder å gå tilbake, men det er vanskelig å forstå i og med at journalsystemene vi hadde før, fortsatt finnes og brukes på de andre sykehusene i regionen.

Overlege Monica Engstrøm mener det er viljen det står på. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Engstrøm forteller at det har gått ett år, uten bedring.

– Tvert imot er risikoen stor for pasientene våre, og vi ønsker å få en styrt avvikling og gå over til noe som er trygt og sikkert for oss og pasientene.

Redde for å havne i samme situasjon

– Vi frykter at kaoset blir større og større jo flere som tar det i bruk.

Det sier overlege ved Sykehuset Levanger, Christian Myrstad. Han er medlem i aksjonskomiteen.

Engasjementet er stort også i Levanger. Foto: Vegard Woll / NRK

Han forteller at de er redde for å oppleve det samme som St. Olav.

– Der melder 90 prosent av legene at pasientsikkerheten er truet.

– Etter hvert som flere andre sykehus og kommuner i regionen skal ha daglig hjelp til feilretting og IT-service, vil det bli enda større trengsel på de personene som kan hjelpe oss å komme videre i systemet.

Myrstad er på plass i Levanger for å aksjonere mandag kveld.

– Engasjementet er stort. Det er litt overraskende, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gå i et fakkeltog mot et journalsystem, sier han.

I Namsos har lege og aksjonsleder, Håvard Hagen et klart og tydelig budskap:

– Jeg har snakket med mange som forteller om en elendighet vi ikke trodde skulle være mulig, så jeg er livredd dette her.

Fakkeltog i Namsos. Foto: Espen Andreas Sandmo / NRK

Det er enda ett år til helseplattformen skal innføres på Sykehuset Namsos. Hagen sier de aksjonerer nå, fordi de er redde for at det skal være for sent om ett år.

– I tillegg til alt det andre kommer økonomien hvor vi ser at penger suges til St. Olav og helseplattformen og da skjønner vi jo hvem det går utover – og det er de små lokalsykehusene.

– Det eneste fornuftige valget

Utenfor Ålesund sykehus har det også samlet seg mange for å demonstrere, blant dem er overlege ved medisinsk avdeling, Dani Rodian.

– Den største bekymringen er pasientsikkerheten uten tvil.

Aksjonister utenfor Ålesund sjukehus. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Det er planlagt å innføre helseplattformen ved Ålesund sjukehus april 2024.

– Vi har et håp om at ledelsen tar det eneste fornuftige valget og utsetter den planlagte innføringen, sier Rodian.

Kollega og overlege, Eva Rice er enig.

– Vi ønsker at man skal bremse den planen om å innføre i april, vi føler det er for tidlig. Vi ønsker også at det skal være en plan B, så man kan vite at man har alternativer, sier hun.

– Det har vært så store og alvorlige feil etter innføring, at vi er veldig bekymret for hvordan det skal gå dersom Ålesund sykehus med betydelig mindre ressurser skal prøve på det samme, legger Rodian til.

Fra Kristiansund sjukehus. Foto: Roar Halten

Tar det på alvor

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdal sier de er kjent med markeringene.

– I Norge står ansattes ytringsfrihet sterkt, og det gjør den også i Helse Midt-Norge.

Helse Midt-Norge eier seksti prosent av helseplattformen.

– Når det arrangeres fakkeltog er det sterkt uttrykk for at ansatte opplever at det har vært utfordringer med innføringen på St. Olavs. Dette tar vi på alvor og vi ser på hvordan vi sammen skal få systemet til å fungere bedre.

Slørdal trekker også frem at både fagfolk og tillitsvalgte har vært viktige stemmer i utviklingen av helseplattformen.

NRK har vært i kontakt med Trondheim kommune, som eier en del av helseplattformen. Helse og veldferdsdirektør, Wenche Dehli sier de ikke ønsker å uttale seg om aksjonene.

19 kommuner har innført journalsystemet i tillegg til St. Olavs hospital. Det betyr at nærmere 34.000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge benytter den felles journalløsningen, ifølge Helseplattformen.

Ved de andre sykehusene i regionen er innføring utsatt på grunn av problemene ved St. Olav.