Det kommer fram i en foreløpig rapport fra Helsetilsynet, som NRK har fått tilgang til.

«Vi oppfatter enkelte av forholdene vi har avdekket som kritiske ... og som må rettes for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven §2-2» heter det i rapporten.

Disse problemene trekkes fram:

Låst journal ved samtidig bruk

Manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne

Legemiddeladministrasjon

​ – Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig.

Det sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, i ei pressemelding.

Statens helsetilsyn bekrefter overfor NRK at de har sendt sykehuset en foreløpig rapport. De ønsker ikke kommentere innholdet per nå.

Tilsynet ved sykehuset startet forrige uke.

Grete Aasved er direktør ved St. Olavs hospital. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Kritiske forhold»

Ifølge rapporten anser Helsetilsynet at utfordringene truer pasientsikkerheten ved både St. Olavs og virksomhetene sykehuset utveksler informasjon med.

«Vi legger til grunn at utfordringene i stor grad allerede er kjent for helseforetaket og Helse Midt-Norge RHF. Ut fra alvoret i situasjonen finner vi likevel grunn på å påpeke behovet for at de nevnte forholdene rettes snarest mulig»

Helsetilsynet ber om at lederne ved St. Olavs hospital kommer med en tilbakemelding på rapporten innen 1. mars.

«Uavhengig av helseforetakets tilbakemelding på foreløpig rapport ber vi om at ledelsen ved St. Olavs iverksetter strakstiltak for de kritiske forholdene som er avdekket i tilsynet», skriver de.

– Vi gjennomgår nå den foreløpige rapporten, og skal gi Helsetilsynet vår tilbakemelding på den innen 1. mars, sier Aasved.

Peker på Helse Midt-Norge

Tilsynet skriver at de opplever at Helseplattformen har satt St. Olav i en krevende posisjon.

«Helse Midt-Norge RHF har som eier av både Helseplattformen AS og St. Olavs hospital, etter vår vurdering en bedre posisjon for å kunne bidra til raskere feilretting og utbedring av løsningen.»

De mener ifølge rapporten at Helse Midt-Norge kan bidra til å redusere faren for at sykehuset må gjennomføre pasientbehandlinger med kjente risikoer uten å kunne gjøre gode nok tiltak.

NRK har vært i kontakt med Helse Midt-Norge, som ikke vil kommentere rapporten før den er helt ferdig.