Helseministeren tar grep rundt Helseplattformen

Kjerkol møtte fredag ledelsen i Helse Midt-Norge for å diskutere problemene rundt Helseplattformen.

Journalsystemet, som har blitt innført på St. Olavs hospital i Trondheim, har gitt sykehuset store utfordringer.

Nesten ni av ti leger ved St. Olav mener pasientsikkerheten er trua på grunn av journalsystemet.

Nå tar de grep.

Ønsker sammenslåing

Skal Helseplattformen lykkes krever helseministeren at organiseringen av det videre arbeidet er bedre samordnet, enn det har vært frem til nå.

Hun mener det er viktig å samle ressursene i Helseplattformen AS og Helse Midt-Norges heleide IKT-tjenesteleverandør, Hemit HF.

– Vi må bruke de tilgjengelige IT-ressursene riktig og nærmere fagfolkene på St. Olav, slik at vi ivaretar pasientsikkerheten.

Kjerkol mener dette vil styrke kapasiteten og kompetansen i det pågående arbeidet med feilretting og forbedringer.

Odd Inge Mjøen er styreleder i Helse Midt-Norge. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Vi har forståelse for helseministerens ønsker om at ressurser bør flyttes fra Helseplattformen AS og nærmere klinikerne på St. Olav.

Det sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge til NRK.

– Vi er ikke tjent med at disse to miljøene konkurrerer om de beste it-folkene i regionen.

– Ser du på dette som en kritikk fra helseministeren mot arbeidet slik det har blitt organisert frem til nå?

– Nei, det gjør jeg ikke. Dette er et arbeid vi har satt i gang allerede, og det er betryggende at vi har ryggdekning fra statsråden og departementet i prosessen videre.

– Bekymret

Helseminister Kjerkol er bekymret for situasjonen knyttet til innføringen av Helseplattformen.

– Jeg er bekymret for situasjonen særlig ved St. Olavs hospital. Slik situasjonen er nå, brukes ikke de samlede ressursene i regionen godt nok i arbeidet med Helseplattformen. Det er uheldig og har uønskede konsekvenser for helseforetak og kommuner i Midt-Norge.

Mange ansatte har vært tydelig på at arbeidsbelastningen har blitt verre, og flere har vurdert å slutte ved St. Olavs hospital på grunn av innføringen.

Ministeren forstår situasjonen.

– Det er åpenbart at belastningen på de ansatte ved St. Olavs hospital og Helseplattformen AS har vært meget høy over lang tid. Det har vært en betydelig innsats i en krevende periode. Og vi er helt avhengige av deres innsats også framover, sier Kjerkol i en pressemelding.

Vil ikke skrote Helseplattformen

Journalsystemet er ikke innført ved andre sykehus i regionen så langt på grunn av de store problemene ved St. Olav.

Kjerkol sier det ikke er aktuelt å skrote Helseplattformen.

– Det er ikke noe reelt alternativ å skrote Helseplattformen. Det å få på plass et alternativt system vil ta mange år og koste milliarder av kroner. Det er milliarder av kroner som jeg ikke har tilgjengelig, og ikke er villig til å ta fra pasientene. Risiko knyttet til pasientsikkerheten ville også vært høy dersom det ble satt i gang nye anskaffelsesprosesser nå.

– Diskusjoner om andre systemer blir hypotetiske og lite konstruktive. Det vil være uansvarlig på alle måter. Nå handler det om å finne realistiske løsninger og tydeliggjøre roller og ansvar, sier Kjerkol.