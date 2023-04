Det kommer fram i den endelige rapporten til Statens helsetilsyn. De åpnet tilsyn ved sykehuset i januar i år.

– Det har vært og er en pågående risiko for pasientsikkerheten ved St. Olavs grunnet innføringen av Helseplattformen, sier direktør for Helsetulsynet, Jan Fredrik Andresen til NRK.

«Vi vurderer at løsningen fortsatt innebærer pågående risiko og fare for nye feil som potensielt kan sette pasientsikkerheten i fare.» heter det i rapporten.

De skriver videre at de oppfatter risikoen som pågående, fordi det har kommet nye, alvorlige feilmeldinger etter tilsynsbesøket deres i februar.

Særlig tre problemer blir trukket fram:

Låst journal ved samtidig bruk

Manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne

Legemiddeladministrasjon

De samme punktene ble trukket fram som viktige da den foreløpige tilsynsrapporten kom i februar. Da krevde Helsetilsynet at det ble satt inn strakstiltak ved sykehuset.

Tilsynet mente da at journalsystemet Helseplattformens mangler går ut over sykehusets evne til å gi forsvarlig helsehjelp.

– Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort.

Det sa direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, i ei pressemelding etter den foreløpige rapporten.

Grethe Aasved er administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Morten Waagø / NRK

Helseplattformen Ekspandér faktaboks Helseplattformen har ansvar for å gjennomføre innføringen av en ny og felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og åtte andre kommuner

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i april. I november ble den innført ved St. Olav og seks andre kommuner i Trøndelag

Så langt har 24 av 66 kommuner signert avtalen, og dermed blitt eiere i selskapet. Målet er å få alle kommuner i Midt-Norge med på laget, men foreløpig er flere avventende.

Dersom alt går etter Helseplattformens plan vil løsningen tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten

720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har oppfordret alle kommuner i Midt-Norge til å bli med på Helseplattformen.

Flere alvorlige hendelser

Helsetilsynet åpnet tilsyn ved St. Olavs hospital i januar, etter flere varsler om alvorlige hendelser ved sykehuset etter innføringen av Helseplattformen.

– Vi kan ikke utelukke at Helseplattformen har vært medvirkende og gått ut over liv og helse for pasienter, sa fylkeslege Jan Vaage til NRK da tilsynet ble åpnet.

Varslene handlet blant annet om pasienter som hadde fått forsinket diagnose og behandling.

Ved ett tilfelle døde også en pasient, og fylkeslegen sa man ikke kunne utelukke at forhold ved Helseplattformen kan ha vært noe av årsaken til dette.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, sier man ikke kan utelukke at Helseplattformen har vært en del av årsaken til flere alvorlige hendelser ved sykehuset. Foto: Rune A. Hansen / NRK

Over 16.000 brev kom ikke fram

I starten av mars ble det kjent at 16.438 brev som ble sendt gjennom Helseplattformen ikke kom fram dit de skulle.

10.714 av pasientbrevene skal ha kommet fram til pasienten, men ikke mottakere som står på kopi, som for eksempel fastlegen.

Avsenderen fikk beskjed om at brevene ble sendt, selv om de ikke ble det.

Feilen strakte seg helt tilbake til innføringen av journalsystemet i midten av november i fjor.

Mange brukere synes arbeidet i Helseplattformen er tungvint og tidkrevende. Foto: Morten Waagø / NRK

To dager etter nyheten om brevene ble kjent, sluttet Torbjørg Vanvik som administrerende direktør for Helseplattformen. Trond Utne er satt inn som konstituert administrerende direktør etter henne.

Problemene med journalsystemet har ført til misnøye blant flere ansatte ved sykehuset.

En spørreundersøkelse Legeforeningen gjennomførte i mars viser at en fjerdedel av legene ved St. Olavs hospital i Trondheim vurderer andre jobber på grunn av Helseplattformen.