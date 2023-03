– Foreløpig vet vi at det er et voldsomt antall brev som ikke har havnet dit de skulle. Hva slags konsekvenser dette har fått, er usikkert for øyeblikket. Men det er jo ikke bra, sier fylkeslege Jan Vaage til NRK.

Feilen ble oppdaget torsdag forrige uke og gjelder både kommuner som bruker journalsystemet og St. Olavs hospital. Den strekker seg helt tilbake til innføringen av Helseplattformen i starten av november i fjor.

Fastlegene skal over lengre tid ha meldt fra om at de mottar færre henvendelser fra sykehuset enn tidligere.

Torsdag ble det oppdaget at journalsystemet ikke har sendt ut de aktuelle brevene. Avsender har heller ikke fått opp feilmelding om at dette har skjedd.

– Tvert imot, så har ansatte fått bekreftelse på at kommunikasjonen er sendt, opplyser St. Olavs i en pressemelding.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage. Foto: Rune A. Hansen / NRK

Gjelder over 16.000 brev

Totalt har 16.438 elektroniske brev ikke kommet fram til mottakeren.

Omtrent halvparten av disse skal være inkallinger til timer ved sykehuset.

10.714 av pasientbrevene skal ha kommet fram til pasienten, men ikke mottakere som står på kopi, som for eksempel fastlegen.

– For de brevene vi i første omgang har fått tilgang på, ser vi heldigvis at mange av pasientene allerede er ivaretatt gjennom for eksempel innkalling til operasjon. Men det kan selvsagt ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier Grethe Aasved.

– Kolossal ryddejobb

Hun er sykehusdirektør ved St. Olavs hospital. Sykehuset har sendt en bekymringsmelding om feilen til Statsforvalteren i Trøndelag.

Feilen skal gjelde en spesifikk brevmal. Dersom man har brukt denne, har ikke brevene blitt sendt ut.

– Det er ikke bare å sende ut nye brev, når de egentlig skulle vært sendt ut i november og desember. Hvis det er sendt ut 16000 brev til unike mottakere, så man må jo vurdere om brevet er bare å sende ut. Eller om man må skrive ut et nytt, fordi det ikke relevant da det kan ha kommet ny historikk, sier Vaage.

– Uansett vil dette være en kolossal ryddejobb, legger han til.

Grethe Aasved er sykehusdirektør ved St. Olavs hospital. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Har sendt bekymringsmelding

St. Olavs har bedt Helseplattformen verifisere tallene og sende en oversikt over brevene det gjelder.

– Det er bekymringsfullt at det igjen avdekkes at informasjon ikke har gått ut fra sykehuset. Vi har sammen med Helseplattformen AS startet en systematisk gjennomgang av brevene for å forsikre oss om at pasienter, fastleger og andre samarbeidspartnere får den informasjonen de skal ha, sier Aasved.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli sier Trondheim kommune jobber med å få oversikt over omfanget.

– Dette er en alvorlig sak, og vi samarbeider tett med Helseplattformen og Helse Midt-Norge for å finne ut av dette. Vi må identifisere hvilke brev som ikke har gått til pasient, fastlege eller andre for å kunne vurdere alvorlighet i hvert enkelt tilfelle, sier hun.