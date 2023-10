11 måneder etter at det nye journalsystemet ble tatt i bruk, beskrives situasjonen ved sykehuset som stadig mer bekymringsfull ifølge en fersk statusrapport.

Administrerende direktør Grethe Aasved mener arbeidet med forbedringer i systemet går for sakte, og at ansatte merker lite til endringene i hverdagen.

Dette kommer frem i en fersk redegjørelse for styret.

– Dette medfører økende motløshet og resignasjon i organisasjonen, og det haster med å iverksette kraftfulle grep, ifølge hennes vurdering til styret.

Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olav mener situasjonen er stadig mer bekymringsfull ved sykehuset. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Alvorlig feilmedisinert

Antall klinikker som varsler om svært høy risiko for pasientsikkerheten er doblet siden utgangen av august.

Risikovurderingen på sykehusnivå er derfor fortsatt på rødt for pasientsikkerhet.

Feil og mangler i det nye journalsystemet har fått alvorlige følger for flere pasienter, ifølge rapporten.

En pasient ble alvorlig feilmedisinert, og fikk lav dose cellegift daglig som egentlig skulle gis en gang i uka.

Årsaken er at legemiddelsamstemmingen ikke fungerer godt nok i Helseplattformen.

Pasienten ble innlagt med alvorlig forgiftning.

En annen pasient med mistanke om kreft, som skulle kalles inn til CT-undersøkelse raskt, ble ikke undersøkt før etter tre måneder.

Dette skyldes dårlig meldingsflyt etter innføringen av Helseplattformen.

Pasienten fikk påvist kreft.

Morten Troøyen, klinikksjef ved Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olav, beklager at problemene med Helseplattformen rammer pasientene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Beklager overfor pasientene

– Jeg synes det er svært beklagelig at dette har gitt oss problemer som nå rammer pasientene.

Det sier Morten Troøyen, klinikksjef ved Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olav.

– Disse feilene har dukket opp underveis, som vi ikke hadde forutsetninger for å se.

Han sier videre at feilene som oppdages fortløpende blir rettet, eller at de lager manuelle rutiner.

– Dette gjør at arbeidsflyten blir mer krevende. Vi må ha flere folk til å gjøre samme jobben enn tidligere.

Troøyen mener samtidig at journalsystemet har blitt bedre, så det er sikrere nå enn i starten.

– Men vi er ikke der vi bør være. Derfor må arbeidet med feilretting fortsette med full styrke.

Tillitsvalgt for overlegene på St. Olav, Vivi Bakkeheim, krever kraftfulle tiltak som gjør brukervennligheten i Helseplattformen bedre. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Tida renner ut

Tillitsvalgte ved St. Olav er svært bekymret for situasjonen, og sendte nylig en bekymringsmelding til Helsetilsynet.

De viser blant annet til en spørreundersøkelse som viser at 9 av 10 leger på St. Olav mener pasientsikkerheten er truet på grunn av Helseplattformen.

86 prosent av de som svarte er redd for at de på grunn av Helseplattformen selv skal gjøre feil.

– Vi savner mer kraftfulle tiltak enn det som er kommet så langt. Det går for sakte. Tida begynner å renne ut.

Det sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen på St. Olav.

Hun sier at det er vanskelig for ansatte å holde motivasjonen oppe.

– At antall meldinger om uheldige konsekvenser for pasientene øker oppleves tungt av både ansatte og ledere. I måned etter måned jobbes det med løsningen, men de ansatte merker altfor liten endring.

Bakkeheim tror at det må gjøres en totalvurdering på om det er riktig å fortsette.

– Det kan ikke pøses inn penger på noe som tydeligvis er så vanskelig å få til. Vi bør ta en fot i bakken for å se om dette er bærekraftig eller ikke.

Det nye journalsystemet Helseplattformen ble tatt i bruk ved St. Olav 12. november i fjor. 11 måneder senere sliter de fortsatt med alvorlige feil og mangler. Foto: Morten Waagø / NRK

Går tom for penger

– Økt bemanning er et nødvendig tiltak fremover, sier administrerende direktør Grethe Aasved i sin vurdering til styret.

Dette vil få betydelige negative økonomiske konsekvenser for St. Olav, som går mot et underskudd på 220 millioner kroner i 2023.

I styredokumentene kommer det frem at merkostnader og tapte inntekter på grunn av Helseplattformen både i 2023 og i 2024, gjør at St. Olav kan gå tom for likviditet i 2024.

St. Olavs hospital må ha tilførsel av likviditet fra Helse Midt-Norge tidlig i 2024 for å sikre videre drift, står det i dokumentene til styret.

Tiltak og status vil bli drøftet i styremøtet torsdag 19. oktober.