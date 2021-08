Andre studieuke er i gang, og for de aller fleste studenter er det boligleie som gjelder.

Men ifølge Tom Olav Risa, fastadvokat i Leieboligforeningen, er det mange førstegangsleietakere som ikke aner hva de faktisk har krav på når de leier bolig.

Dette fikk 23 år gamle Amalie Jensen kjenne konsekvensene av, da hun leide sin første bolig i Elverum.

– Jeg har lært nå, håper jeg, sier hun.

Også for deg som leier ut bolig er det viktig å sikre seg mot uforutsette problemer:

Trodde det utleier gjorde var greit

I den første leiligheten, som Jensen leide for noen år siden, opplevde hun flere ganger at utleieren kom inn uanmeldt på hybelen hennes.

I kontrakten, som NRK har fått tilgang på, står det at huseier kan inspisere leiligheten for å unngå brann og vannlekkasje. I husreglene står det også at fellesareal skal holdes ryddig.

Det står imidlertid at huseier skal gi beskjed på forhånd om de skal inn, slik at leietaker er til stede.

– De kom ofte på rommet mitt mens jeg var der og kommenterte på hvor rotete det var. Noen ganger, når jeg kom hjem fra skolen, kunne det henge lapper på kjøkkenet der det sto «vask kjøkkenet».

PROBLEMER MED UTLEIER: Flere på appen Jodel har svart på NRKs post om de har opplevd en eller annen form for utleietvist.

Jensen sier hun følte seg ukomfortabel med situasjonen. Hun trodde det utleier gjorde var greit, fordi det var personen sitt hjem.

– Man føler man står bom fast, fordi det virker som om huseier har alle rettigheter. Jeg visste ikke hva jeg hadde rett på. Jeg følte meg hjelpeløs, sier hun.

NRK har presentert kritikken for utleier, som ikke ønsker å kommentere på saken.

Får henvendelser fra unge

Advokat Risa forteller at Leieboligforeningen jevnlig får henvendelser fra uerfarne husleiere med spørsmål som;

«Må jeg godta at utleier tar seg inn i leiligheten mens jeg bor her?»

«Hvor går skillet på hva som er mitt ansvar når det kommer til vedlikehold?»

«Må jeg akseptere dette kravet fra utleier?»

Risa mener det er svært viktig å sette seg inn i hva man faktisk har krav på som leietaker, for å ikke bli utnyttet av utleier, som i noen tilfeller skjer.

– Beklageligvis er det slik i dette markedet, sier han.

SKRIV NED: – De som har vært ute en vinternatt før har erfart at man ikke skal stole på hva noen sier i dette markedet, man skal stole på hva de skriver, sier advokat Risa. Foto: privat

Risa tror noe av grunnen til at mange førstegangsleietakere ikke vet hva de har krav på, er at de selv må oppsøke denne typen informasjon.

Det mener han mange ikke tenker på.

– En som er ny på leiemarkedet vil jo først og fremst begynne å søke etter boliger, ikke lete etter regelverk. Studenter tar jo kontakt med utleiere, men de har som regel ingen interesse av å fortelle om husleieloven. Utleiere er mest interessert i å fortelle hvilke vilkår de selv har, sier han.

Dette har du krav på

Så, hvilke krav har du egentlig som leietaker, og hva skal du gjøre for å unngå å bli utnyttet?

Jo, det har Michelle Danker, daglig leder for Jussformidlingen, svar på.

STORT BEHOV: Husleierett er ett av de to rettsområdene Jussformidlingen får flest henvendelser om og gir flest juridisk bistand i. Det andre rettsområdet er arbeidsrett. – Det viser at husleierett er ett av de rettsområdene hvor det er et stort udekket behov som ikke dekkes av dagens offentlige ordning om fri rettshjelp, sier Danker. Foto: Jussformidlingen

For å ikke havne i boligfella, har Danker laget fem punkter om hva du som leietaker har krav på når du skal inngå et nytt leieforhold:

Leieavtalen kan inngås både muntlig eller skriftlig . Du kan imidlertid alltid kreve at avtalen settes opp skriftlig.

. Du kan imidlertid alltid kreve at avtalen settes opp skriftlig. Utleier kan ikke gi deg en leieavtale med mindre gunstige vilkår for deg enn det som står i husleieloven. I slike tilfeller kan du som leietaker kreve at husleielovens bestemmelser skal regulere disse delene av avtalen.

I slike tilfeller kan du som leietaker kreve at husleielovens bestemmelser skal regulere disse delene av avtalen. I tilfeller hvor utleier krever depositum, kan du kreve at det opprettes en depositumskonto i ditt navn . Det er utleier som skal dekke kostnadene for å opprette depositumskontoen. Dersom depositumet ikke er betalt inn på en egen depositumskonto, kan du som leietaker kreve depositumet tilbakebetalt umiddelbart og med forsinkelsesrenter.

. Det er utleier som skal dekke kostnadene for å opprette depositumskontoen. Dersom depositumet ikke er betalt inn på en egen depositumskonto, kan du som leietaker kreve depositumet tilbakebetalt umiddelbart og med forsinkelsesrenter. Ved overlevering skal utleier sørge for at leieobjektet er ryddet, rengjort og i vanlig god stand . Dersom utleier ikke har overholdt denne plikten, kan dette være en mangel etter husleieloven med mindre du og utleier har avtalt noe annet.

. Dersom utleier ikke har overholdt denne plikten, kan dette være en mangel etter husleieloven med mindre du og utleier har avtalt noe annet. Dersom det foreligger en mangel, kan du blant annet kreve at utleieren retter opp i dette. Dersom dette ikke skjer, kan du kreve prisavslag, erstatning eller i noen få tilfeller heve leieavtalen, avhengig av hvor stor mangelen er for leieobjektet.

– Vi anbefaler alltid personer som er i tvil rundt hvilke rettigheter og plikter de har i et husleieforhold til å kontakte oss, andre tilsvarende rettshjelpstiltak eller Husleietvistutvalget for å få generell veiledning om husleieretten, legger Danker til.

Blitt mer kritisk

23 år gamle Jensen oppfordrer førstegangsleietakere til å ikke være naive når en leier bolig.

– Selv har jeg blitt mye mer kritisk. Nå har jeg blitt flinkere til å lese gjennom hele kontrakten og stille spørsmål, sier hun.

Sjekk også ut Jussformidlingens tips og triks til førstegangsleietakere:

Tips til deg som skal leie bolig Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK Ekspandér faktaboks Ikke betal eller skriv under på kontrakten før du har sett leieobjektet. Det kan være forhold som du ikke kan se i annonsen eller på en digital visning. Du bør derfor møte fysisk for å undersøke leieobjektet før du binder deg. Ved inngåelse av en leieavtale bør leietaker undersøke hva som inngår i husleien, når leieavtalen kan sies opp og hvor lang oppsigelsestiden er. Leietakere bør være særlig oppmerksom på at noen kontrakter opererer med bindingstid, da dette vil påvirke når leieavtalen tidligst kan sies opp. Innbetaling av depositum bør alltid skje til en depositumskonto i leietakerens navn. Kommunikasjon med utleier bør fortrinnsvis skje skriftlig, ettersom det da er lettere å dokumentere hva som er avtalt med utleier og eventuelt meldt fra om underveis i leieforholdet. Ved leieforholdets slutt skal leietaker overlate leieobjektet i samme stand som det var ved overtagelsen, med mindre noe annet er avtalt. Det er derfor lurt å dokumentere leieobjektets tilstand ved både inn- og utflytting, slik at leietaker kan vise til dette dersom det skulle oppstå uenighet ved utflytting. Kilde: Michelle Danker, Jussformidlingen

Og lurer du på hva som bør inneholde i en leiekontrakt? Les deg opp under:

Forbrukerrådets tips til deg som skal signere leiekontrakt Ekspandér faktaboks En leiekontrakt bør uansett inneholde: Husleiens størrelse

Om det skal være depositum

Eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann

Hvilke rom leieforholdet omfatter

Oppsigelsesfrist En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. OBS! Ikke betal eller skriv kontrakt før du har sett boligen. Kilde: Forbrukerrådet