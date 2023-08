Studenten har flyttet fem ganger: – Har opplevd mye «grums»

– Det er som en skattejakt, sier Aurora Moen Wannebo til NRK.

Studenten har flyttet fem ganger i Trondheim, og problemene har vært mange.

I studentbyer er det spesielt mange unge voksne og førstegangsflyttere som trenger husly. Dette gir utleierne et overtak, mener studenten.

Rundt 12.000 studenter står akkurat nå i boligkø hos studentsamskipnadene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Wannebo opplever at kampen om bolig gjør at studentene ikke tørr å si ifra om noe er feil.

På studentboligene er kontraktene i orden, men det er lange ventelister, ifølge Wannebo. Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Finner man en leilighet som er i god stand og ligger bra til, er det vanskelig å klage på problemer i kontrakten. Utleieren kan da velge å bare leie ut til en annen student som trenger sted å bo.

Det er mye å tenke på når du skal leie for første gang. Wannebo har derfor et godt råd:

– Ikke vær redd for å be om hjelp, enten fra Leieboerforeningen, studentforeninger eller banken.

Hva må du tenke på før du leier?

– Når man skal leie, må man være sikker på at det er en ordentlig og lovpålagt utleiekontrakt, med alt som er nødvendig med tanke på oppsigelsestid.

Det sier privatøkonom i SpareBank 1, Eldar Rønning.

Det kan være lett å se fysiske problemer, som at det er et hull i veggen. Vanskeligere kan det være å se at alt er på det rene i selve kontrakten.

– Det er viktig at man ved overtagelse og innflytting går gjennom og ser, og kanskje tar noen bilder. Sånn at man sikrer seg at man ikke trenger å betale for de feilene og manglene som var der når man flyttet inn, sier Rønning.

– Depositumskontoen skal stå i leietakers navn. Her skal alt være på det rene, det er i alle fall viktig for oss i banken, legger privatøkonomen til.

Eldar Rønning i Sparebank1 er spesielt opptatt av at kontrakten er i orden, og at depositumskontoen åpnes av leietaker. Foto: Sparebank 1 SMN / OEYSTEIN EUGENE HERMSTAD

Ermal Veliqi er juridisk konsulent i Leieboerforeningen og enig i rådene til Rønning. Det vanligste problemet de ser er misforståelser om hva kontrakten egentlig sier.

– For mange er det helt nytt med ting som oppsigelse, bindingstid, tidsbestemt og ubestemt kontrakt, sier Veliqi.

Mange studenter velger å flytte i leiligheter nært sentrum eller skole. Rønning mener man bør se an hva man har råd til å velge.

– I forhold til pris så kan man se på om man vil bo sentralt og betale masse, eller bo litt mindre sentralt å spare penger og betale for busskort.

Hva velger du?

Sentralt og dyrere eller mindre sentralt og billigere?

Det kan også være lurt å spørre venner og bekjente om de vet av noen som leier ut, eller om de leier ut selv!

Ermal Veliqi er juridisk konsulent i Leieboerforeningen. Et av tipsene til Wannebo er å melde seg inn i denne foreningen. Foto: Privat

Forbrukerrådets tips til deg som skal signere leiekontrakt Ekspander/minimer faktaboks En leiekontrakt bør inneholde: Husleiens størrelse

Om det skal være depositum

Eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann

Hvilke rom leieforholdet omfatter

Oppsigelsesfrist En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. OBS! Ikke betal eller skriv kontrakt før du har sett boligen. Kilde: Forbrukerrådet

Dine rettighetene som leietaker

– Innenfor husleierett er det viktigste rådet å lese gjennom kontrakten utleier legger frem og gjøre seg kjent med det som står der. Det sier rådgiver i Husleietvistutvalget, Guri Lovise Kvalsvik.

Typiske ting som ikke er lov, er å avtale at depositum skal stå å utleiers private konto, eller at utleier kan skru opp prisen på leia.

– Utleier kan ikke øke leien før du har bodd der ett år. Og da kan den ikke økes mer enn konsumprisindeksen. Det finnes hjelpemidler på nett der man kan sjekke om utleier har økt husleien ulovlig, sier Kvalsvik.

– Hvis du oppdager mugg i boligen, er det viktig å varsle utleier så fort som mulig. Utleier er i utgangspunktet ansvarlig for at det ikke er mugg i boligen. Du kan kreve at utleier setter i gang tiltak hvis det er forhold ved boligen som er årsaken til at mugg har oppstått.

Guri Lovise Kvalsvik er rådgiver i Husleietvistutvalget. Hun jobber med å gi råd til både utleier og leietaker. Foto: Privat

Hvilke typer leieavtaler finnes? Ekspander/minimer faktaboks En leieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Står det en sluttdato i avtalen, er den tidsbestemt. Står det ikke en sluttdato, er avtalen tidsubestemt. Hovedregelen for tidsbestemte leieavtaler er at utleier må leie ut i minst tre år. Leiekontrakten kan i denne perioden være oppsigelig, men den kan også være uoppsigelig. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, så kan tidsbestemte avtaler sies opp. Tidsubestemte avtaler er bindende til en av partene sier opp avtalen. Kilde: Husleietvistutvalget

Du har lov til å «krangle»

Kvalsvik forteller videre at leietaker kan ha rett til å holde tilbake leie dersom utleier ikke fikser problemer i boligen, eller hvis utleier tar seg inn i boligen uten å si ifra på forhånd.

– Den leien man holder tilbake må stå på en deponeringskonto, som fungerer på samme måte som en depositumskonto. Man kan heller ikke holde tilbake mer enn det man vil ha krav på. Da kan man risikere å måtte betale det tilbake på et senere tidspunkt, sier hun.

Kvalsvik anbefaler å få råd hos noen som kan mye om dette, for eksempel organisasjoner som gir gratis rettshjelp.

Ditt ansvar som leietaker

– Det man ofte ikke er så klar over er det at leieboer i utgangspunktet er ansvarlig for vedlikehold av blant annet vannklosetter og kraner, altså det løse i leiligheten.

Det sier Ermal Valiqi i Leieboerforeningen.

Ble det mye å huske på når du skal leie bolig? Fortvil ikke, det finnes jo også andre alternativer ...