– Det å være boligsøker nå, spesielt i de store byene, det unner ikke jeg min verste fiende, sier Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen.

Hun sier at foreningen snakker med mange fortvilte leieboere.

De er i ferd med å bli pressa ut av den boligen de bor i, og vet ikke hvor de skal flytte.

Anne-Rita Andal er leder i Leieboligforeningen. Foto: Johan B. Sættem / NRK

Andal fortviler over at det er vanskelig å finne ei leilighet eller et rom til leie i de store byene.

Mye tyder på at situasjonen blir verre i tiden som kommer.

Leieboliger forsvinner fra markedet

Både private og profesjonelle utleiere selger nå utleieboligene sine, fordi utleie-regnestykket ikke går opp.

Andelen sekundærboliger er den laveste som er registrert siden målingene startet.

Men også de profesjonelle utleierne selger nå utleieboliger.

Økte renter kombinert med stigende driftskostnader og hardere formuesbeskatning gjør utleie ulønnsomt.

I Bergen sentrum taper Ragde Eiendom opp mot 10 mill. kr i året på utleie og skal nå selge 150 leiligheter.

Det forteller eiendomssjef Eirik Steimler, som tidligere har snakket med BA om at selskapet i praksis mener seg tvunget til å selge boligene. Den rentebærende gjelden utgjør om lag halvparten av markedsverdien.

Eirik Steimler er eiendomssjef i Ragde Eiendom. Foto: Ragde eiendom

– Det er renten og beskatningen på sekundærboliger som politikerne nå har skrudd opp. Politikerne ser bare ett skritt frem, og det er at de får mer inn i kassen. Men de ser ikke sluttresultatet, som er at leietakerne nå står igjen med konsekvensene av det de holder på med, sier han.

– Jeg synes egentlig det er helt forferdelig. Det er trist at mange vil slite med å få tak i en ny bolig, sier Steimler til NRK.

– Mislykket boligpolitikk

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen mener at regjeringa skatter leieboligene ut av markedet.

– Jeg tror på mange måter man har mislykkes med boligpolitikken. Man har økt skatten på utleiebolig fordi man vil ha færre av dem. Samtidig gjør man det mye vanskeligere på leiemarkedet, for da blir det mye tøffere for de som skal leie, sier han.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge er kritisk til regjeringens boligpolitikk. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Anne-Rita Andal i Leieboligforeningen fortviler over at det blir færre utleieboliger.

– Jeg forstår at det ikke er lønnsomt for en del utleiere akkurat nå. I den situasjonen vi befinner oss i nå, er det veldig bekymringsverdig, for vi er helt avhengig av dem, sier hun.

– Ikke tomme leiligheter i Norge

Politisk ledelse i Finansdepartementet har for tiden ferie og henviser til Arbeiderpartiet på Stortinget.

Boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) er sterkt uenig i at regjeringa bidrar til krisa i leiemarkedet.

– Det står ikke leiligheter tomme i Norge nå. Hvis profesjonelle utleiere nå må ut og selge boliger på grunn av for høy skatt, så selger de jo til noen som kommer til å flytte inn i den boligen og bor der selv, sier hun.

Siri Gåsemyr Staalesen er boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: William Jobling

Gitt at vedkommende som kjøper leiligheten er leietaker før kjøpet, vil det dermed frigis en leieleilighet, mener Staalesen.