Arthur (18) er en av mange studenter som leier bolig usett: – Man kan jo enkelt manipulere bilder

I disse dager får studenter vite hvilke studier de kommer inn på til høsten. Samtidig begynner strevet med å finne seg en boplass.

Arthur Sikora (18) fra Førde skal studere i Kristiansand, og har funnet seg bolig uten å ha sett den på annet enn bilder.

– Er du ikke redd for at boligen ikke er like bra som på bildene?

– Jo, det er jeg absolutt. Det er i hvert fall noe som ligger i bakhodet, for man kan jo enkelt manipulere bilder. Virkeligheten er ikke alltid lik bildene, boliger blir jo presentert slik utleiere vil det skal se ut.

Lange avstander

Hovedårsaken til at Sikora tar sjansen på å leie uten å ha vært på visning er avstanden mellom Førde og Kristiansand.

– Det er en ganske lang tur, så jeg tar sjansen på det i stedet for å reise ti timer hver vei rett og slett.

Likevel tror Sikora at det skal gå greit. For kollektivet han snart skal flytte inn i kom han over gjennom en nettside som driftes av skolen han skal gå på.

– Der samler skolen inn plasser hvor studenter kan bo. Dermed er vi sånn sett sikra at boligen i alle fall er grei nok. Så jeg tror det skal gå ganske fint.

Sikora er langt fra den eneste studenten som er villig til å leie boliger man aldri har vært i.

To av tre vil leie usett

Pia Høst i Forbrukerrådet er bekymret over at studenter vil leie usett. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet advarer nå studenter mot nettopp det å leie bolig usett.

Avdelingsdirektør i Forbrukerrådet Pia Høst mener unge forbrukere er en sårbar gruppe.

– De er ikke så erfarne på markedet. Boligmarkedet er veldig hett for tiden, og studenter har veldig kort tid på seg til å finne et sted å bo. Alle de tre faktorene til sammen gjør at det er en risiko for at man kan få dårlige leiligheter eller til og med bli lurt.

I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort svarer to av tre studenter at de er villige til å leie bolig usett.

– Det bekymrer oss, fordi hvis du inngår et leieforhold uten å ha sett boligen kan du fort ende opp med å få en veldig dårlig leilighet til en høy pris. Da er det kjedelig å måtte prøve å finne seg noe nytt eller måtte si opp avtalen når skolen starter. Da kommer man fort i litt trøbbel.

Forbrukerrådets tips for dem som skal leie bolig Ekspandér faktaboks Se boligen før du betaler. Bruk kontrakt. https://www.forbrukerradet.no/kontrakter/hus/husleiekontrakt-bokmal/ Sjekk hva som er inkludert i husleien. Undersøk hvilke plikter du får. Sjekk oppsigelsestiden. Krev depositumskonto. Dokumenter skader på boligen sammen med utleier ved inn- og utflytting. Hold boligen i stand. Ikke undertegn en avtale for andre. Skal du bo i kollektiv, bør alle undertegne. Klag hvis utleieren ikke gjør det han skal. Du kan få hjelp av Husleietvistutvalget, forliksrådet eller et konfliktråd. Kilde: Forbrukerrådet

Høst forteller at Forbrukerrådet ofte blir kontaktet av fortvilte leietakere som opplever at boligen er langt fra det samme som bildene viste.

– Det kan være alt fra at det faktisk ikke finnes en bolig, det er jo de verste eksemplene. At du har betalt på forskudd for en leilighet du ikke finner. Heldigvis er det mer sjeldent, men det kan jo være at leiligheten er i veldig dårlig stand. Den kan være brannfarlig, uten nødutganger og flere slike forhold som det er klokt å ha sjekket før man skriver under kontrakten, sier Høst.

Muggen i denne Trondheims-boligen skal ha gitt beboerne helseplager. Det tok over et halvår før leietakeren som hadde denne mugginfiserte veggen på soverommet fikk flyttet ut. Også her skal leietakeren ha fått helseplager. Denne leiligheten i Bergen ble leid ut til fire personer for over 20.000 kroner i måneden. Leietakerne sier at da de fant muggen måtte de true firmaet som leide ut boligen med å gå til retten før de fikk flytte ut.

– Et samfunnsproblem

Det finnes mange skrekkhistorier fra personer som har leid boliger usett.

Flere av de er delt på Instagramkontoen Min_drittleilighet.

Ninthu Paramalingam (23), i aktivistkollektivet Reduser husleia som og står bak kontoen, mener mange studenter velger å ta boliger usett på grunn av press.

– Det er veldig få alternativer. Men vi opplever også at selv om folk drar på visning og alt virker greit, så opplever mange mangler og dårlig standard i etterkant. Utleiere som rett og slett skjermer for hvordan det egentlig ser ut.

Hun mener noe nå må gjøres.

– På grunn av et helt uregulert privat boligmarked finner utleiere måter å utnytte i hvert fall disse studentene på som har et veldig akutt behov for hjem. De risikerer å måtte skrive under på dårlige kontrakter og betale altfor høy leie på noe med dårlig standard.

Ninthu Paramalingam i Reduser Husleia kjenner selv mange med dårlige leieopplevelser. Foto: Tuva Eid

Hun er selv student og skal flytte til Tromsø for å studere til høsten.

– Det er et kjempeproblem. Alle som er i samme situasjon som meg sitter jo på en dritthistorie. Det her føler vi ikke er unntaket, men heller normalen. Det har nærmest blitt vanlig å måtte finne seg i å betale i dyre dommer for skikkelig dårlig standard. Det må jo gjøres noe med.

Paramalingam mener situasjonen går ut over langt flere enn bare studentene.

– Det er også veldig mange med lave inntekter, single foreldre, egentlig folk i alle mulige grupper som må leie. Det her er også helsefarlig, for vi ser at mugg er et veldig omfattende problem. Mange sitter igjen med astma og andre helseplager. Det er ingen naturlov at studenter skal betale nesten hele studiestøtten sin på å leve med dritdårlige standarder.

– Det er viktig at vi også tenker på dette som et samfunnsproblem, og et strukturelt problem. Vi trenger en mye mer rettferdig boligpolitikk, rett og slett, sier Paramalingam.

Tilbake i Førde mener Arthur Sikora det er viktig å ikke kun fokusere på det negative. Han synes det er litt spennende å ikke være helt sikker på hva han og flyttelasset kommer til.

– Jeg får nok en ny overraskelse når jeg kommer dit, for det er helt sikkert ikke akkurat slikt jeg har tenkt at det er. Så det ser jeg på som en liten positiv ting med det, sier Sikora.