En 18 år gammel kvinne ble natt til skjærtorsdag påført brudd i overarmen under påsettelse av håndjern på et diskotek i Molde sentrum. Kvinnen ble med én gang kjørt til Molde sykehus og tatt under behandling der, opplyser jourhavende i Møre og Romsdal politidistrikt, Anne Berit Lian.

Ble varslet like etter

Hendelsen skjedde klokken 0.46. Spesialenheten for politisaker er varslet og vil iverksette etterforskning av hendelsen. Ettersom saken er sendt over til Spesialenheten, vil Møre og Romsdal politidistrikt foreløpig ikke gi ytterligere opplysninger om saken.

Alvorlig

Spesialetterforsker Kjetil Torgersen i Spesialenheten for politisaker, sier til NRK at når en person blir påført brudd på denne måten, er det alvorlig og saken skal etterforskes. Nå skal det etterforskes om politiet har gjort noe straffbart.

Spesialenheten for politisaker etterforsker pågripelsen i Molde Foto: Mette Finborud Børresen

– Foreløpig er det ikke aktuelt å sende noen til Molde, det blir trolig ikke gjort før over påske, sier Torgersen.