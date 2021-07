Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må rett og slett erkjenne at vi ikke har kapasitet til å håndtere et så stort smitteutbrudd midt i fellesferien, sier kommuneoverlege Marte Vaage Øie.

Denne uken har 15 unge personer i tidlig 20-årene blitt smittet etter å ha vært på flere sosiale sammenkomster.

Prøvene kommunen har fått analysert til nå, er Delta-varianten, sier hun. Og flere av de smittede er fullvaksinert.

– Det er unge voksne som har vært på mange fester og møttes mye. Uheldigvis har noen hatt med seg smitte, og den har fått lov til å spre seg en stund før den ble oppdaget.

TRAVELT: Kommuneoverlege Karen Vaage Øie, sier det er travelt, siden det er mange fullvaksinerte/halvvaksinerte som er smittet og har mange nærkontakter. Foto: Frode Berg / NRK

Kommunen sier at de ikke har kapasitet til å kontakte alle nærkontakter.

– Vi har trolig heller ikke oversikt over alle nærkontakter siden vi ikke får snakket med alle, og det er vanskelig å nå oss. I denne situasjonen er det ekstra viktig at alle hjelper til for å unngå videre smitte og å belaste kapasiteten på teststasjonen, sier Vaage Øie.

Noen må kalles tilbake fra ferie

Kommuneoverlegen sier det har vært lange køer ved teststasjonen.

– Det er svært stor pågang på koronatelefonen, elektronisk timebestilling og testing. I dag har det vært rekordlang kø og folk har ikke klart å bestille time elektronisk da de får feilmelding. Trolig på grunn av pågangen der også, sier hun.

Vaage Øie sier de har prøvd å mobilisere fra egne kommuner, Ørsta og Volda. Nabokommuner har også tilbudt seg å hjelpe, og noen må kalles tilbake fra ferie.

ØRSTA KOMMUNE: Smitteutbruddet er blant unge i Ørsta og Volda kommune. Foto: Frode Berg / NRK

Helsedirektoratet har også en nasjonal ordning der man kan få kontakt med et personell innen smittesporing som kan stille på kort varsel.

– Vi har ikke tatt det i bruk enda, men det er noe vi må vurdere hvis vi ser at vi trenger det, sier hun.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen i Møre og Romsdal, har sendt e-post til kommunen for å gjøre dem oppmerksomme på den nasjonale ordningen.

– Det viktigste er å hjelpe kommunene ut av situasjonen, sier Mikalsen.

NASJONAL ORDNING: Fylkeslegen Karin Müller Mikalsen i Møre og Romsdal sier de har sendt melding til kommunene om at de kan ta kontakt med Helsedirektoratet. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Ber unge unngå å ha sammenkomster

Kommuneoverlegen sier hun frykter flere smittede, og ber alle unge droppe fester framover.

– Det er spesielt viktig at vi unngår og avlyser sammenkomster i tiden framover, da kan vi forhåpentligvis stanse utbruddet, sier Vaage Øie.

Hun sier at det som er veldig utfordrende at de fleste nærkontaktene er vaksinert.

– Utfordringen er nå er at mange slipper karantene fordi de er fullvaksinert eller halvvaksinert. Det er utfordrende at de ikke skal sitte i karantene, sier hun.

De smittede har vært på flere fester og på My kitchen i Volda lørdag kveld.

My kitchen Volda skriver på Facebook:

«Etter Volda kommune kom ut med informasjon om spredning av Corona virus har vi bestemt å holde stengt til alle ansatte har fått korona testen tilbake. Vi håper alle holder seg trygg. Vi kommer med informasjon om gjenåpning når vi har fått mer informasjon.».

NRK har vært i kontakt med ledelsen ved utestedet, som sier at situasjonen er vanskelig og kjedelig, og at de ikke vil kommentere saken.

MY KITCHEN: Flere unge personer i tidlig 20-årene har vært på flere fester og på utestedet My Kitchen, som ligger i Volda sentrum.