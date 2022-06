Det er føreren av en av bilene som er siktet i saken. Førerkortet er beslaglagt. Det opplyser operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Kvinnen i 20-årene er siktet etter vegtrafikkens paragraf 3, som omhandler aktsomhet i trafikken. Politiet vil foreløpig ikke kommentere om den siktede kvinnen er avhørt og hva hun eventuelt har forklart.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte siktelsen.

Det var to kvinner i slutten av 40-årene og starten av 50-årene som mistet livet i trafikkulykken sent fredag kveld. Den tredje, som satt i samme bil, ble sendt til St. Olavs hospital. De siste opplysningene til politiet er at kvinnen er kritisk skadd.

I den andre bilen var det fire personer i 20-årene. Disse ble lettere til moderat skadd.

Fortsetter etterforskninga

Politiet vet foreløpig ikke årsaken til ulykken og fortsetter etterforskninga utover dagen.

– Vi antar at det har vært en front mot front-kollisjon, men vi har ikke konkludert, sa oppdragsleder Erik Dyb ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK lørdag.

Tunnelen var stengt i flere timer etter at de to bilene kolliderte fredag kveld. Like før klokka åtte lørdag morgen åpna tunnelen igjen.

Natt til lørdag var krimteknikere og Statens vegvesen si ulykkesgruppe på stedet for å gjøre undersøkelser.

– Vi har tatt avhør av involverte og vitner. Nå skal vi gå gjennom etterforskingsmaterialet før vi kan konkludere, sa operasjonsleder Sindre Molnes ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK lørdag.

Blindheimstunnelen lørdag formiddag. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Hjalp til på stedet

Det var andre bilister som først kom til ulykkesstedet som varsla om ulykken og startet livreddende behandling.

En av de første på stedet var en operasjonssykepleier ved Ålesund sykehus. Hun hjalp til med hjerte- og lungeredning.

– Det er en forferdelig alvorlig hendelse, og det var en stor lettelse da hjelpemannskap kom til stedet, sa hun til NRK.

I Ålesund har det psykososiale kriseteamet vært i arbeid siden de fikk melding om ulykka.

– Det er veldig, veldig trist og vondt når folk blir revet bort så brått. Vi tenker først og fremst på deres etterlatte, men det påvirker også oss som lokalsamfunn. Så vi er i sorg, alle sammen, over at dette har skjedd, sa ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) lørdag.

Mange dødsulykker i år

Ulykka i Ålesund kommer i tillegg til ei rekke dødsulykker i trafikken i Norge i april og mai. Hittil i år har flere enn 40 mennesker omkommet i trafikken.