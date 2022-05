Voldsom økning i drepte i trafikken i april og mai

Bilene vi kjører, og veiene vi kjører på, har aldri vært tryggere.

Likevel har april og mai i år vist seg å bli noen av de dødeligste månedene i trafikken.

28 mennesker har mistet livet i trafikken i Norge på disse to månedene.

Det er nesten tre ganger så mange som i samme tidsrom i fjor.

– Vi håper virkelig at ikke resten av mai fortsetter sånn, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Ranes er bekymret for utviklingen, og tenker mest på det som skjuler seg bak statistikken.

– Det er faktisk menneskeliv. Det er individer, familier og naboer.

Mørk søndag

Søndag skrev seg inn i ulykkesstatistikken som en av dagene med flest dødsfall på norske veier. Hele sju liv gikk tapt.

På Voss var to biler på E16 mellom Evanger og Voss med totalt seks passasjerer involvert i en dødsulykke. Fire av personene ble sendt til sykehus med alvorlige skader, og to omkom.

Samme kveld kjørte en bil inn i en traktorhenger bakfra på Steigen i Nordland. Alle fire i bilen omkom.

Et par timer senere ble det bekreftet at en person hadde mistet livet i en mc-ulykke i Siljan i Telemark.

Det gjør at søndag 15. mai ble den mørkeste trafikkulykkedagen på over 20 år, da åtte personer omkom 1. april 2001.

Året etter vedtok Stortinget en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, den såkalte «nullvisjonen».

Ifølge Ranes er tallene for april og mai høyere enn i samme tidsrom før pandemien.

– Det er noe mer trafikk enn før, men det forklarer på ingen måte den alvorlige økningen vi ser nå, sier hun.

KOLLISJON I TUNNEL: Fire personer omkom i Steigen i Nordland søndag kveld. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Frykter høyere tall

– Vi har hatt en god utvikling med stadig færre dødsfall i trafikken og vi ønsker at den trenden skal fortsette, sier sjef for Utrykningspolitiet (UP) Knut Smedsrud.

Også han er bekymret.

– Jeg frykter at vi kommer til å få høyere tall enn det vi er vant til.

Han forteller at rus, høy hastighet og generell uaktsomhet er hovedårsaken til ulykker, og sier UP bruker mye tid på veiene.

– Vi bruker alt som er av tilgjengelige ressurser.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, sa til NRK 16. mai at det fortsatt er mange veier i Norge som ikke er sikret godt nok.

– Vi må slutte å klappe oss selv på skuldrene og skryte av at vi har de tryggeste veiene i Europa. Vi har fortsatt mer enn 1000 kilometer med høytrafikkert vei som ikke er sikra som møtefrie veier, sier Tangstad-Holdal.