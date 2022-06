Alvorleg trafikkulukke i Ålesund

Sju personar er sende til sjukehus etter ei alvorleg trafikkulykke inne i Blindheimstunnelen på E39 i Ålesund.

– Det har vore ei møteulukke mellom to bilar. Det har vore 3–4 personar i kvar bil, seier operasjonsleiar Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Fleire skal vere alvorleg skadde, men politiet har ikkje ytterlegare informasjon om skadane til dei involverte.

Operasjonsleiaren seier vidare at tunnelen er stengt, og at den vil vere det ei god stund framover.

Politiet opplyser klokka 01.20 at kriminalteknikar er på veg til ulukkesstaden og at Statens vegvesen si ulukkesgruppe er på staden for å gjere undersøkingar.

Politiet tvitra om ulukka klokka 23.45 fredag kveld og naudetatane var på staden kort tid etter.