Saker drukner i koronaviruset

Den voldsomme oppmerksomheten om koronaviruset gjør at mange saker forsvinner under radaren. De siste månedene har fergeopprøret langs kysten fått stor oppmerksomhet. Høye billettpriser på fylkesvegfergene førte til raseri, mobilisering og krav om mer penger for å få ned prisene. Nå har saken druknet i koronasituasjonen. – Det er naturlig, men det er klart det er dumt når saka har fått veldig mye oppmerksomhet. Jeg håper vi får tatt det opp igjen når den tiden kommer, sier Joachim Orvik, som har stått i bresjen for opprøret.