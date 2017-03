Det er satt av to milliarder i første perioden av NTP og seks milliarder i den siste seksårsperioden for å bygge Møreaksen.

Det kom frem da stortingsrepresentantene Harald Nesvik (Frp) og Helge Orten (H) og fylkespolitiker Steinar Reiten (KrF) inviterte til pressekonferanse.

Stortingsrepresentantene Harald Nesvik (Frp) og Helge Orten (H) og fylkespolitiker Steinar Reiten (KrF) Foto: Trond Vestre / NRK

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er ferdig regulert og klart til bygging. Kostnaden for selve fjordkryssingen er på rundt 14,5 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene på tilførselsvegene. Totalen ligger rundt 38 milliarder kroner.

Hard arbeid

Helge Orten representerer Høyre i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Foto: Trond Vestre / NRK

– For meg er dette en kjempestor dag. Jeg har jobbet så lenge med dette prosjektet og nå begynner det å nærme seg en realisering. Det er nesten så jeg blir rørt når jeg står her og snakker om det for det ligger så mye hardt arbeid bak det å få et så stort prosjekt inn i Nasjonal transportplan, sier Helge Orten.

– I dag går smilet helt rundt. Det er så viktig for næringslivet vårt å få bygget en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Nå får vi en times pendleravstand mellom Ålesund og Molde og en times pendleravstand mellom Molde og Kristiansund. Nå er det bare å sette ned de gruppene som er nødvendig for å dra nytte av denne store felles bo- og arbeidsmarkedsregionen, sier styreleder i Møreaksen, Erik Berg.

NHO har vært en stor pådriver for å få Møreaksen inn i Nasjonal transportplan. Regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg, er svært glad for at regjeringen gir grønt lys for åtte milliarder kroner i Nasjonal transportplan.

Ikke fullfinansiert

Torill Ytreberg i NHO og Kjell Sandli i Hafast. Foto: Trond Vestre / NRK

Men dette betyr at Møreaksen langt fra er fullfinansiert, og det er viktig for NHO at prosjektet ikke blir barbert på en slik måte at pendlertida mellom Ålesund og Molde ikke blir tilstrekkelig redusert.

– Skal vi få en effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion så må pendlertida ned. Det er dette vi jobber for. Så her må vi jobbe parallelt med tilførselsveiene for å få ned reisetida for det er helepoenget, sier Torill Ytreberg.

– Men det er mye penger det er snakk om. Blir dette en kamp?

– Ja, men den kampen må vi ta.

Signaliserer ja til Hafast

Regjeringen signaliserer at de også vil bygge Hafast som innebærer bro mellom Sulesund og Hareid istedenfor ferge.

Det er ikke lagt inn konkrete midler i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan., men dette er skritt videre, mener daglig leder i Hafast, Kjell Sandli

– Nå regner jeg med at Statens vegvesen får de planleggingsmidlene de trenger for å kunne kjøre løpet slik at Hafast er byggeklar i 2023, sier Sandli.