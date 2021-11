Politiet straffes ikke

Spesialenheten for politisaker mener det ikke skjedde noe straffbart da jakten på en elg som hadde forvillet seg inn i Kristiansund by gikk galt i juni.

Da elgen skulle skytes havnet en kule i en bygning i et rom der det befant seg en person.

Politidistriktet ble anmeldt for tjenestefeil fordi politiet ikke bisto fallviltjegerne i et skarpt oppdrag.

Nå har altså spesialenheten henlagt saken og mener at intet straffbart forhold er bevist. Samtidig presiserer Spesialenheten at jegernes har et selvstendig ansvar under jakt.