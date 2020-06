Politiet skal fjerne bil som blokkerer veg til Haramsfjellet

Motstandarar mot de planlagde vindkraftanlegget på øya har dei siste vekene blokkert vegen opp til Haramsfjellet slik at utbyggaren ikkje får transportert utstyr opp til anlegget.

Torsdag er politiet på plass på Haramsøya for å fjerne denne bilen. Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim, seier til NRK at dei tek utgangspunkt i det vedtaket som er fatta om utbygginga av vindturbinar på Haramsøya.

– No har det vore fysiske sperringar over tid for å hindre arbeidet. Vi reiser dit i dag for å hindre desse og sikre at eit lovleg fatta vedtak blir gjennomført, seier han.

Ein av vindkraftmotstandarane på Haramsøya, Pauline Aksnes, reagerer på politiets aksjon.

– Dette er ei stor tragedie og eit gedigent overtramp mot folk og natur, seier ho på telefonen til NRK.

Forventar reaksjonar

Advokaten til fleire av grunneigarane på Haramsøya sende i går eit brev til politiet der dei meiner at dei har retten på si side når dei blokkerer vegen. Utbyggaren Zephyr har tidlegare sagt at dei meiner at dei har rett til å bruke vegen.

– Vi er trygge på at vår rolle og har vurdert det som har kome inn. Vi meiner at vi har vårt på det reine med tanke på å fjerne bilen, seier Solheim.

Han forventar at dagens aksjon vil skape reaksjonar.

– Vi veit at dette vil mobilisere til kraft der ute og det har vi respekt for. Vi har god dialog med aksjonsgruppa og det ønskjer vi å halde fram med. Vi har ikkje tatt side i saka, men dette er politiet si rolle.

– No har dei demonstrert i fleire veker og vi synest det er fint at dei har markert sitt syn, men på eitt eller anna tidspunkt må politiet ta dette vidare og sikre at utstyret kan bli frakta opp til anlegget, held Solheim fram.

Han har forståing for at nokre opplever inngrepet som dramatisk.

På Twitter skriv politiet at dei har to mål for dagen:

– Politiet skal gi rom for at usemje skal kome til uttrykk. Politiet skal også sørge for at tilkomstvegar og arbeidsplassar blir halde ope, slik at lovleg arbeid kan bli gjennomført.