Foto: Tore Ellingseter / NRK

Forrige uke hindret demonstranter anleggsmaskinene i å komme i land fra ferga på Haramsøya. Lastebilene med alt utstyr måtte dermed bli med ferga tilbake på land. I går skulle entreprenøren prøve på nytt, men det samme gjentok seg. Rundt 30 personer sto på ferjekaia og hindra at bilen med utstyr fikk kjøre i land fra ferga.

Her blir anleggsmaskiner som skal til Haramsøya stoppet. Foto: Tore Ellingseter / NRK

I dag ble vogntoget som skulle frakte anleggsmaskiner stoppet allerede på fergekaia på Skjeltene. Utstyret kom seg altså ikke engang om bord på ferga før det ble stoppet av bilen til en aksjonist.

Reporter Tore Ellingseter var på fergekaia og så at vogntoget ble stoppet like etter klokka 08.30.

– Det var ei dame som kjørte en hvit Volkswagen og stilte seg opp foran lastebilen som kom med utstyr til vindkraftutbyggingen.

Dette gjorde at lastebilen ikke kom seg med ferga. Kvinna flyttet like etter bilen, men forstyrrelsen var nok til å hindre lastebilen sitt første forsøk.

Ca klokka 09:20 kom politiet til fergekaia på Skjeltene. Politiet er til stede med fem politifolk fordelt på to politibiler. Foto: Tore Ellingseter / NRK

På avgangen etter kom lastebilen seg om bord på ferga. Men på andre siden ventet demonstrantene.

Lastebilen som skal frakte ei gravemaskin ut til Haramsøya kom seg like etter klokka 09:30 om bord i ferga på Skjeltene. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vil ikke at fjellet skal bli ødelagt

Ivar Arne Fjørtoft og flere av klassekameratene hans gikk i front og hindret lastebilen fra å komme i land like etter klokka 10.

Onsdag morgen har mange møtt opp på fergekaia på Haramsøya. To ganger før har demonstranter hindret anleggsmaskinene i å komme av ferga. Onsdag ble maskinene stoppet for tredje gang. Foto: Remi Sagen / NRK

– Vi vil ikke at fjellet skal bli ødelagt. Dette står meg nært, og jeg synes ikke at dette skulle ha skjedd i det hele tatt.

Motstanderne mener at de åtte 150 meter høye vindturbinene som skal bygges på Haramsfjellet er et overgrep mot både bygdefolket og naturen. De mener bygginga bør utsettes til saken er behandla i rettssystemet.

Onsdag formiddag er Fjørtoft glad for at de klarte å hindre transporten i å komme i land, men han er redd for at transporten etter hvert vil få politieskorte.

Ivar Arne Fjørtoft og klassekameratene sto i front da de stoppet lastebilene med anleggsmaskinene fra å kjøre i land. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vil du stå fremme og rope da også?

– Jeg kommer nok til å rope, men jeg kommer ikke til å hindre dem, sier Fjørtoft.

Politiet har kommet for å bistå

Da transporten ble hindret av demonstrantene på Haramsøya befant fem politifolk seg på andre siden av fjorden på fergekaia på Skjeltene. De ble ikke med maskinene over. På Twitter skriver politiet at de har fått melding om at mange personer løp om bord i ferga og skriver at dette innebærer en fare både for demonstrantene, mannskapene og passasjerene.

Etter at transporten av anleggsmaskinen ble stoppet onsdag tok politiet ferga over til øya. Du trenger javascript for å se video. Etter at transporten av anleggsmaskinen ble stoppet onsdag tok politiet ferga over til øya.

Men klokka 10:45 ankom to politibiler med sju politifolk Haramøsya. Innsatsleder i politiet, Per Ivar Hovden, sier at politiet nå ønsker å snakke med folk og anmode de om å forholde seg til regelverket og prøve å løse saken på et lavest mulig nivå.

Innsatsleder i politiet, Per Ivar Hovden, sier at de ønsker å løse situasjonen med dialog. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vi ønsker å løse dette med dialog. Politiet har forskjellige muligheter etter hvert, men det er dialog som er vår metode nå først og fremst, sier Hovden.

Tar avstand fra ulovlige aksjoner

Daglig leder i vindkraftutbyggeren Zephyr, Olav Rommetveit, bekrefter til NRK at de har bedt om bistand fra politiet onsdag. Han har også fått med seg at transporten ble hindret i å komme seg om bord på ferga på første forsøk.

– Hva tenker du om at dere igjen ble stoppet?

Olav Rommetveit er daglig leder i Zephyr. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Det er viktig å minne om at vi har tillatelse til å bygge prosjektet og at vi nå etter en demokratisk konsesjonsprosess over tjue år har fått endelig tillatelse på alle godkjenninger til å starte utbygginga. Vi tar sterkt avstand fra alle ulovlige aksjoner og ønsker og håper at aksjonistene besinner seg og stanser den ulovlige aktiviteten, sier Rommetveit.

Han har tidligere sagt til NRK at han har respekt for at det er delte meninger om vindkraft, men går ut fra at motstanderne ikke kommer til å bruke ulovlige metoder.

– Vi regner med at det kommer til å løse seg. Bygginga av vindparken vil bidra til arbeidsplasser og positive økonomiske ringvirkninger for regionen, sier Rommetveit.

Fikk anleggsmaskinen på land med politiets hjelp

Klokka 11:45 kom lastebilen med anleggsmaksinen igjen over med ferga til Haramsøya. Lastebilen hadde da i tillegg til at politiet var til stede på fergekaia og ventet, eskorte av en sivil politibil. Lastebilen fikk kjøre rolig i land uforstyrret. De fleste demonstrantene har ifølge NRKs reporter forlatt stedet etter at politiet kom til øya og det var kun noen få som sto igjen og viste motstand ved hjelp av plakater da lastebilen på fejrde forsøk kom seg i land.

Har avslått klagene

Konsesjonen for å bygge vindkraftanlegget ble gitt allerede i 2009, og bygdefolket har protestert mot planene uten å bli hørt. Olje- og energidepartementet avslo klagene i mars og ga dermed grønt lys til å starte byggingen.

Det første på planen er å bygge ut veiene til vindkraftanlegget, oppstillingsplasser og fundament til turbinene.