Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre, opplyste regjeringen mandag. Folkehelseinstituttet anbefalte å fjerne forbudet, mens Helsedirektoratet mente at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og anbefalte å beholde det.

– Vi vil ta en ny evaluering om en uke, sa Erna Solberg under dagens orientering til Stortinget.

– Behandles som den store stygge ulven

Ivar Breivik eier sju serveringssteder og en bar i Ålesund. Han reagerer på at regjeringen drar alle som serverer alkohol over en kam.

– Jeg skjønner godt at baren min må være stengt i denne situasjonen, men hvorfor kan jeg ikke få servere folk en øl når de bestiller mat når vi har alle smitteverntiltak på plass, sier han.

Breivik understreker at alkoholsalget er en vesentlig del av inntektene og har selv sett seg nødt til å stenge flere av sine spisesteder etter skjenkeforbudet.

– Serveringsbransjen behandles som den store stygge ulven. Dersom de mener alkohol er en viktig årsak til smitte burde de stenge alt alkoholsalg både i butikker og på vinmonopolet, sier Breivik.

Han mener hjemmefester er et langt større smitteproblem enn alkoholservering til mat på serveringssteder.

– Det har jo vært tilfeller av festing selv om det ikke er lov. Myndighetene har jo ikke kontroll med hvordan folk fester hjemme hos seg selv. Når de spiser på en restaurant er det derimot med strenge smittevernregler, sier han.

Ivar Breivik mener regjeringen også burde stengt Vinmonopolet om de virkelig mener alkohol generelt er et alvorlig smitteproblem. Foto: Solveig Nyhus Aksnes / NRK

– Vi risikerer et konkursras

Selv om regjeringen kommer med noen lettelser, har dette svært lite å si for de delene av næringslivet som står med kniven på strupen, mener Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Han mener regjeringen burde komme med en plan som gav virksomhetene større forutsigbarhet helt frem til samfunnet tilbake i en mer normal situasjon.

– Vi risikerer et konkursras i månedene som kommer, akkurat i det vi begynner å se slutten på dette, sier Horneland Kristensen.

Virkes siste medlemsundersøkelse viser at en av tre medlemmer har utsatt innbetaling av offentlige skatter og avgifter. 14 prosent har sagt opp ansatte og rundt 10 prosent vurderer oppsigelser de neste to månedene. En av tre medlemmer har permittert ansatte.

– Vi risikerer et konkursras i månedene som komme, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

Stavanger valgte selv å fortsette strenge tiltak

I Stavanger kommune vedtok de å viderefører alle de strenge tiltakene allerede før regjeringens uttalelser kom mandag formiddag. Her er det ikke lov med skjenking eller besøk i hjemmet. Grunnen er høyt smittepress.

– Det er mellom 25 og 40 daglige tilfeller i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus, og det er veldig mange. 15 prosent er villsmitte. Derfor må vi dessverre videreføre disse tiltakene, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Ordfører Kari Nessa Nordtun er bekymret over det høye smittetrykket. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I slutten av uken vil de på ny ta en vurdering av situasjonen, og vurdere tiltakene.

Mener det burde vært regionale forskjeller

Ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, er enig i mange av regjeringens nye koronatiltak, men sier han blir skremt av at de velger å opprettholde skjenkestoppen.

– Det har vært unisont fra landsenden at det får dramatiske konsekvenser. Situasjonen i Nord-Norge er slik at det nå er høysesong for vinter- og nordlysturisme, sier Wilhelmsen.

Ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen blir skremt av at det nasjonale skjenkeforbudet fortsetter. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ordføreren mener regjeringen må vurdere å desentralisere mange flere beslutninger enn de har gjort til nå.

– Vi har et godt samarbeid med reiselivet og servicenæringen, derfor er vi best skikket til å vurdere dette selv. Når Tromsø nå har veldig lav smitte, og har hatt det over en lang periode, må vi kunne ha det annerledes enn for eksempel Stavanger som har hatt store utbrudd, sier Wilhelmsen.