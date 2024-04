Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Vinmonopolet opplever rekordsalg av pantbare produkter, men mange kunder er ikke klar over at de kan pante vinflasker.

I 2023 ble det solgt 8,42 millioner enheter med pant, en økning på 10 prosent fra året før. Men 35 prosent av vinflaskene blir aldri pantet.

Vinmonopolet har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 55 prosent innen 2030, og vil derfor ha flere nye produkter med pantbar emballasje.

De krever også at flere glassflasker skal lages med tynnere og lettere glass, for å bruke mindre ressurser og energi til å lage og transportere flaskene.

Pantbare flasker og bokser som selges på Vinmonopolet går inn i Infinitums panteordning, og kan pantes i Vinmonopolets butikker eller i panteautomater. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Mange er nok ikke klar over at de kan få igjen pant for mange vinflasker, og går glipp av mye penger, sier butikksjef Anette Reite-Buhler på Vinmonopolet i Moss.

I fjor ble det solgt rekordmange 8,42 millioner enheter med pant i Norge. Det en økning på 10 prosent fra året før, viser tall fra Vinmonopolet.

Men selv om salget av pantbare flasker har økt, så blir 35 prosent av flaskene aldri pantet. Det betyr at mange går glipp av pantepenger.

– Det er fortsatt flere som ikke har fått med seg ordninger. Det er kanskje fordi det er ikke så lenge siden vi startet med pant på plastflasker.

Som på vanlige flasker, finner man også pantemerker på vinflasker på Vinmonopolet. Foto: Infinitum

Les også Salget av alkoholfri drikke øker – alkoholsalget går ned

Vil redusere CO2-utslipp

I 2023 ble det solgt 3,5 millioner brennevinsflasker og 3 millioner øl-produkter med pantemerke. I fjor ble det også solgt 1,6 millioner pantbare enheter med rødvin, hvitvin og rosévin.

– Hos oss har den største økningen vært på hvitvin med pant. Det passer også inn i den generelle trenden om at flere velger lysere og letter produkter, sier Reite-Buhler.

Vinmonopolet begynte med panteflasker i 2019. De har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 55 prosent innen 2030.

De vil derfor ha flere nye produkter med pantbar emballasje, og stiller krav til at nye produkter i plast og aluminium i basisutvalget skal være tilknyttet panteordningen.

En glassflaske på polet veier rundt en halv kilo, uten innhold, mens en vinflaske i plast veier rundt 50 gram.

Enkelte flasker med både vin og brennevin kan pantes. Foto: Infinitum

– Interessen for produktene med pant har økt betydelig. Men det er nok mange som kjøper dem mest fordi de er på plast, og lettere å frakte med seg, og ikke helt er klar over at de kan få panten tilbake, sier Reite-Buhler.

I tillegg krever de at flere glassflasker skal lages med tynnere og lettere glass, for å bruke mindre ressurser og energi til å lage og transportere flaskene.

Les også Systembolaget vil ikke røpe grensetall

Vil gjøre kunden oppmerksom

De pantbare flaskene og boksene som selges på Vinmonopolet går inn i Infinitums panteordning. De kan pantes i Vinmonopolets butikker, eller i panteautomater.

Bokser smeltes om og blir til nye bokser, og plastflasker blir til nye flasker eller andre plastprodukter.

– Når man kan resirkulere emballasjen fra drikkevarer, så gir det store miljøgevinster. Man sparer både enorme mengder energi og reduserer klimagassutslipp, sier Randi Haavik Varberg, informasjonsdirektør i Infinitum.

På Vinmonopolet i Moss er de ansatte spesielt flinke til å fortelle kunder at flasker kan pantes, sier butikksjef Anette Reite-Buhler.

– Det mange som sier ja, det er jeg klar over. Men noen er overrasket og sier dem ikke visste om det. Så vi prøver å opplyse folk både i kundemøte i butikken og når de betaler.