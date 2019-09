Lars Harald Blikra og Lars Olav Hustad fikk se et nytt skred komme nedover fjellsida like før de fredag skulle gi en ny pressebriefing. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, har fredag vært oppe og sett på rasområdet. Han sier at de fortsatt jobber med å regne på hvor mye steinmasse som har rast ut fra Veslemannen, men sier at det er store masser som er vekk fra partiet.

– Vi holder på å prøve å kartlegge, men anslagsvis 50.000 kubikkmeter, kanskje litt mer, har gått ut nå. Men det har jo gått i mange ras dette, sier Blikra.

Etter å ha sett området fra lufta er han mest overrasket over at det har beveget seg så mye over i så mange år uten at det har gått et stort skred.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, og seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, sier det var spektakulært å se rasstedet fra helikopter. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det er jo stupbratt der.

Det er den nedre delen, Spiret, som har holdt fjellpartiet oppe så lenge. Denne steinkonstruksjonen har vært sterkere enn geologene klarte å forutse.

– Men det er merkelig når man ser det nå, sier Blikra.

Det 50 meter høye spiret man kan se på før-bildet ble torsdag borte etter raset. Øyvind Sandnes/Roar Strøm/NRK

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, har lenge ønsket seg et stort skred fra Veslemannen. Han syntes at det var interessant å se området fra lufta.

– Det er en gåte at det ikke har kommet før når man ser hvor bratt det er der oppe. Det er interessant å se de store kreftene som har vært i sving, og hvordan fjellet har blitt vasket vekk.

Se helikopterbilder av veslemannen etter raset Du trenger javascript for å se video.

Stort merke i fjellet

Geolog Lars Harald Blikra lærte av situasjonen i 2014 da han varslet at skredet ville komme innen få timer. Foto: NRK

Sjefgeologen sier det var spektakulært å komme opp i helikopter og se rasområdet. Han sier at de ser tydelige bratte kanter og et dypt område i fjellet der raset har gått. Geologene synes det er litt rart at store deler av partiet nå er rast ut. Han gikk rundt i området senest i fjor da området var stabilt og frosset fast.

– Det er en merkelig følelse. Nå er det bare vekk, sier Blikra.

Trodde nå på et skred

I 2014 varslet geologen at skredet var få timer unna. Men så kom det ikke. Heller ikke de neste gangene NVE satte opp farenivået til rødt, kom skredet. Siden den gang har geologene vært nøye på å understreke at de varsler skredfare og ikke skred, og de har ikke villet si noe konkret om når de har trodd et skred ville komme. Selv da bevegelsene i fjellpartiet denne uka nådde nye rekordnivå for hver dag som gikk, ville geologene estimere noe tidspunkt for et skred.

Men torsdag kveld hadde Blikra troa da bevegelsene kom opp i en meter i døgnhastighet.

– Men vi har jo sagt at vi har trodd det skulle komme før, så jeg kunne nesten ikke si det. Men vi var rimelig trygge da vi så utviklingen utover dagen.

Vet ikke om det kan komme mer - fortsatt rødt farenivå

Lars Harald Blikra og Lars Olav Hustad fikk se et nytt skred komme nedover fjellsida like før de fredag skulle gi en ny pressebriefing. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Geologene har lært mye siden 2014. Både om hvordan de kan måle bevegelser, men også om hvordan man skal håndtere slike situasjoner. Det er fortsatt rødt farenivå på Veslemannen, så jobben er ikke avsluttet.

– Vi følger fremdeles med, og må vurdere hva vi gjør etter hvert.

Fredag like før klokka 12 gikk det et nytt skred fra fjellpartiet. Blikra vet ikke nå om det kan komme mer.

– Vi har en del målinger og skal se litt på det før vi gjør konklusjoner litt senere, sier Blikra.

Klokka 15.15 satte NVE ned farenivået til grønt.

Det betyr at beboerne får flytte tilbake.