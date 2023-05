Elever ved videregående skoler over hele landet fikk mandag problemer da de skulle ha eksamen i norsk hovedmål. I Møre og Romsdal fikk i tillegg fylkeskommunen lokale nettverksproblemer som førte til at elevene ikke kom seg på nett, og eksamen her ble avlyst.

Anette Lunheim, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal, synes det hele er veldig uheldig, og mener situasjonen burde vært unngått.

Anette Lunheim, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal, mener både tekstvedlegg og eksamensoppgave i papirform hadde vært gode alternativer å hatt i bakhånd. Foto: Privat

– Det er jo en varsla katastrofe både fra lærerstanden og ikke minst de ulike fagforeningene, som Norsk Lektorlag, sier hun.

Hun mener dette har vært en kjent problemstilling og at Utdanningsdirektoratet burde ha hatt på plass en plan B.

Lunheim får støtte fra Lektorlaget sentralt.

– Eksamen er veldig viktig. Når rammene svikter så er det en katastrofe. Og når rammene svikter til tross for at vi har varsla – da er det en varslet katastrofe, gjentar Helle Christin Nyhuus.

Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag, mener det burde vært analoge backup systemer på plass under eksamen. Foto: Fartein Rudjord

Hun sier at de har varslet Kunnskapsdepartementet flere ganger.

– Både om at den digitale infrastrukturen er for dårlig, og at det er store ulikheter rundt omkring i landet.

Norsk Lektorlag mener Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet må gå grundig gjennom det som har skjedd og få alle fakta opp på bordet.

– Skandale

Andreas Skeie Jacobsen er en av elevene som har fått store utfordringer i gjennomføringen av eksamen dette året. Da han skulle ta sidemålseksamen på Elvebakken videregående skole i Oslo fredag var flere elektroniske ressurser utilgjengelig.

– Noen fikk tilgang til ordbøker, og andre ikke. Ordbøker er viktig når man skal gjennomføre nynorskeksamen. Det fører til store forskjeller når ikke alle har tilgang til det.

Andreas Skeie Jacobsen, elev ved Elvebakken videregående skole, synes eksamen så langt har vært ei skandale. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Mandagens eksamen i hovedmål karakteriserer han som en skandale fra start til slutt. Inne i klasserommet ble det raskt tydelig at noen kom seg inn og fikk begynt på oppgavene, mens andre sto på stedet hvil.

– Det skjer noe i rommet når noen kommer seg inn på eksamen klokka 9 mens andre må vente en time. Det blir veldig turbulent stemning, sier han.

Andreas Skeie Jacobsen (t.v.), sitter på biblioteket sammen med en klassekamerat. De opplevde tekniske problemer under eksamen. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Jacobsen reagerer på at elevene dermed ikke har like forutsetninger og at det ikke blir rettferdig.

– De må enten annullere eksamen eller så må de la oss velge selv om vi vil ha den karakteren på vitnemålet eller ikke, mener han.

Åpner for å skrive ut eksamen på papir

Utdanningsdirektoratet har tirsdag sendt en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om eksamensproblemene.

I redegjørelsen kommer det frem at Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag skulle skje igjen.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, har allerede åpnet for at flere kan få eksamen annullert etter problemene mandag. Han sier at direktoratet nå jobber med å få oversikt.

– Helt konkret så hadde jeg i dag møte med alle statsforvalterne i fylkene og de er bedt om å finne ut hvordan eksamen gikk lokalt. Vi er opptatt av at kandidatene fikk ekstra tid, og om det har vært store eller små problemer, sier han.

Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir), er ansvarlig for gjennomføring av eksamen i den videregående skolen. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Er det aktuelt å stryke hele gårsdagens eksamen?

– Dette er viktig for alle elevene, det er en måte å få vist frem kompetansen sin og i våre store tall ser vi at nesten alle gjennomførte eksamen i går. Så før vi skal vurdere en så stor beslutning må vi først se hvordan dette gikk i hele landet. Her vil det være forskjell på å gjøre noe nasjonalt, eller at det kanskje finnes enkeltskoler hvor det har oppstått veldig store problemer. Da kan vi gå inn og se om det heller er behov for dispensasjon der.

Rosenkvist er uenig i at dette var en varslet katastrofe. Han mener de fleste påloggingsproblemene var løst innen en time, og at de da hadde en plan B ved at elevene fikk ekstra tid.

Han sier også at systemene de har er testet og bygd for å tåle en større pågang enn det som kom mandag og at de er i bruk i land som er mye større enn Norge.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Kunnskapsdepartementet.