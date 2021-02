Molde blei historiske torsdag då dei slo Bundesligalaget Hoffenheim og tok seg vidare til åttandedelsfinale i Europaligaen.

I dag blei det klart at laget møter spanske Granada i neste kamp. Granada imponerte ved å slå ut Napoli i 16.-delsfinalen.

Kampane går 11. og 18. mars og Molde møter Granada borte først og deretter heime.

Moldelaget er fredag på reise frå Tyskland til Spania, der dei har base under førebuingane til neste runde. Slik det ser ut no får ikkje Molde spele heimekampen mot Granada i Romsdal, men dei må spele i eit anna europeisk land på grunn koronapandemien.

Molde-supporter Vebjørn Hjelmeseth er nøgd med at Molde skal møte Granada. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Heldig med trekninga

Manchester United var også med i trekninga, og mange hadde nok håp om at Ole Gunnar Solskjær skulle møte gamleklubben. Vebjørn Hjelmeseh i supporterklubben Tornekrattet fylgde trekninga spent og var glad for at det blei Granada.

– Eg føler at vi ikkje kunne ha vore heldigare med trekninga av alle dei storlaga vi kunne ha fått. Eg håpte at vi skulle få eit av laga som var i lågare sjiktet. No fekk eg større trua, seier Hjelmeseth.

Han drøymer om at styresmaktene gir løyve til å opne for kamp med 200–600 tilskodarar på banen.

– Det hadde vore fantastisk å få oppleve heimekampen i den største kampen i Molde si historie, seier supporteren. Han er innstilt på at begge kampane i staden blir spelt i Spania.

– Mogleg å vinne

Daniel Berg Hestad meiner det absolutt er mogleg å slå Granada. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Moldelegende Daniel Berg Hestad meiner at det talar til Molde sin fordel at Granada ikkje har vore i Europaligaen før, sjølv om det er eit sterkt lag.

– Det er absolutt ein motstandar det er mogleg å slå, sjølv om dei er store favorittar, seier Hestad.

Han trur Molde si erfaring frå tidlegare Europaoppgjer er viktig.

Kva sjansar gir du til Molde for å gå vidare til kvartfinalen?

– På ein måte er det to bortekampar, så sjansen er mindre sjølvsagt. Så ærlege må vi vere, men likevel har dei ein fair sjanse, seier Hestad.

Sjeldan kost

Eirik Ulland Andersen fekk plass på vekeslaget til Europaligaen denne runden saman med keeper Andreas Linde. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

Ikkje sidan Vålerenga kom til kvartfinalen i cupvinnarcupen i 1998/99, har eit norsk lag tatt seg så langt i Europaligaen som Molde no har gjort.

NRK sin fotballekspert, Carl Erik Torp seier at det Molde gjorde er stort og sjeldan kost.

– Vi veit jo også at det ikkje har blitt lettare sidan då, og med det nivået det er på internasjonal fotball er det fantastisk at vi matchar det, sa Torp etter kampen.

Etter den imponerande innsatsen har målvakt Andreas Linde og tomålsskårar Eirik Ulland Andersen fått plass på vekeslaget i Europaligaen.