– Det er vanvittig stort. Det er en kjempeprestasjon og det er fantastisk for norsk fotball at vi har et lag som tar seg videre der og er i det selskapet. Det understreker igjen den trenden norsk fotball er i og den positive dytten vi er i, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

Hoffenheim kom til sjanse etter sjanse mot Molde over to kamper, men heroisk forsvarsspill og enestående keeperspill fra Andreas Linde gjorde at Erling Moes Molde tok seg til åttendedelsfinalen i Europaligaen.

– Det er fortjent, Jesper! Det er det som er så sjukt at akkurat i kveld er det fortjent, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk da 2-0 ble satt inn av Eirik Ulland Andersen.

– Molde har prestert en praktfull fotballkamp, og dette er kronen på verket, svarte medkommentator Jesper Mathisen.

Dermed ble Ulland Andersen den store helten med sine to mål. Han scoret også 1-0-målet tidlig i første omgang med et presist skudd fra kanten av 16-meteren.

Det skjer etter en Molde-karriere som på ingen måte har gått på skinner for den danskfødte vingen. I løpet av forrige sesong startet han sju kamper og scoret fire mål i eliteserien, kun ett mål mer enn han har scoret på to kamper mot Hoffenheim.

Historisk avansement

Ved å ta seg videre er Molde det første norske laget som tar seg så langt i Europaligaen siden Vålerenga tok seg til kvartfinalen i cupvinnercupen i 1998/99. Den gang briljerte John Carew på topp for Oslo-klubben, mens Egil Olsen var hovedtrener.

Men ingen norske lag har tatt seg forbi 16-delsfinalen i det som nå heter Europaligaen og før het UEFA-cupen.

STORFORNØYD: Trener Erling Moe viste at dette var et avansement som betyr mye for Molde etter kampen. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

– Det sier bare hvor stort dette er og hvor sjelden kost det er for norske lag å blande seg opp i det selskapet der. Vi vet jo også at det ikke har blitt lettere siden da, og med det nivået det er på internasjonal fotball er det fantastisk at vi matcher det, sier Torp.

Der er Molde-treneren langt på vei enig.

– Det er ikke bare en stor kveld, dette er en gedigen kveld for oss. Jeg håper det er en skikkelig god kveld for norsk fotball. Vi viser at vi er på tur opp og frem hjemme. I dag er vi en stolt gjeng, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Utgangspunktet før kampen var enkelt og greit at Molde etter alt å dømme måtte slå Hoffenheim borte i Tyskland for å ta seg til åttendedelsfinale i Europaligaen. Det var ingen enkel oppgave, da tyskerne forrige sesong tok en sterk 6.-plass i Bundesliga.

Hoffenheim slaktes

Den første kampen, som ble spilt i Spania grunnet koronarestriksjoner, endte 3-3 etter en mesterlig opphenting av Molde.

Også den gang spilte Linde en av hovedrollene, da han reddet straffespark og flere store sjanser.

Tyske medier er ikke nådige med hjemmelaget.

IKKE FORNØYDE: Hoffenheim-spillerne viste tydelig at de ikke var fornøyde med hvordan kampen utviklet seg. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

«Mer pinlig blir det ikke!», skriver Bild om tapet. De omtaler Molde som det «billige» laget fra Norge. De skriver at markedsverdien til Molde ligger på 14,25 millioner euro, mot Hoffenheim sin verdi på 228,3 millioner euro.

Der Spiegel omtaler tapet som en «absurd avslutning istedenfor den største klubbsuksessen», ettersom Molde hadde to avslutninger mot Hoffenheims 27. De legger til at til tross for at Hoffenheim hadde ti førstelagsspillere på skadelista var de klare favoritter.

Molde satt under press

Oppgjøret startet med et enormt press fra hjemmelaget, men takket være Andreas Linde i Molde-buret stod det 0-0 da moldenserne kom på en kontring.

Ulland Andersen fikk ballen ute til venstre, dro seg inn og curlet ballen presist inn i lengste hjørnet. Keeper Bauman ble bare stående og se nettmaskene blafre til 1-0 for Molde. Etter målet tok bortelaget mer tak i kampen og holdt ballen i laget.

AMPER STEMNING: Moldespillerne klarte å hisse opp Hoffenheim, som jaktet en utligning som ville sende dem videre. Foto: RALPH ORLOWSKI / AFP

Da kampuret tikket mot pause satte tyskerne inn et ekstra press, men de klarte ikke skape de store sjansene, og det lille som kom igjennom ble stoppet av solide Andreas Linde mellom stengene.

Etter pausen fortsatte den svenske keeperen storspillet. Med en god redning hindret han utligning før fem minutter av omgangen var spilt. Etter det slet Hoffenheim med å skape sjanser som satte Moldes sisteskanse på noen prøver.

På overtid skapte Hoffenheim noen halvstore sjanser. Men like før de fem tilleggsminuttene var ferdigspilt kom Ulland Andersen alene med keeper, rundet ham, og sikret avansement med 2-0-scoringen.