Frykter banestorming og kaos i finalen: – For mange folk med for mye alkohol

Politiet venter at hele 150 000 supportere møter opp når Rangers og Eintracht Frankfurt skal kjempe om å vinne et europeisk trofe. På Estadio Sanchez Pizjuan i Sevilla, hvor kampen skal avholdes, er det dog kun plass til 42 700 av dem.

Det bekymrer politiet.

– Det er for mange folk, med for mye alkohol, og majoriteten av dem har ikke billett, slår Juan Carlos Castro Estevez fast, ifølge Reuters. Han er generalkommissær for innbyggeres sikkerhet i Spania.

LADER OPP: Flere supportere er allerede på plass i den spanske byen. Onsdag ventes det opp mot 150 000 supportere. Foto: Angel Fernandez / AP

De anslår at over hundre tusen supportere ankommer fra skotske Rangers, mens femti tusen tyskere tar turen for å støtte Frankfurt.

Samtidig har lagene kun blitt tildelt ti tusen billetter hver, til sine fans.

– Det betyr at flesteparten står uten billett. Det gjør denne kampen til en stor utfordring for oss. Det kommer til å bli vanskelig å organisere, men det er også en sikkerhetsbekymring, sier Estevez.

Frykter banestorming

Samtidig har en hetebølge lagt seg over den spanske byen, og det er ventet temperaturer opp mot 40 grader. Politiet er redd kombinasjonen av det og alkohol skal føre til vold.

De har nå satt inn over tre tusen politimenn fra nasjonalpolitiet, samtidig som over to tusen lokale politi skal delta i arbeidet.

TILSTEDE: Politiet hadde allerede stor tilstedeværelse på stadion dagen før kamp. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

Allerede i natt begynte bråket. Nyhetsbyrået Reuters melder at fem supportere ble arrestert etter sammenstøt. Politiet frykter mer trøbbel når det nærmer seg kampstart.

– Supportere kommer til å prøve å komme seg inn på stadion ved å hoppe over portene og invadere banen. Vi har også mye arbeid som gjøres inne i byen, sier Estevez.

Håper politiet har kontroll

I hovedrollen, når ballen trilles over midtstreken for første gang klokken 21 onsdag kveld, kan norske Jens Petter Hauge stå.

NORDMANN MED: Jens Petter Hauge spiller for Eintracht Frankfurt. Foto: Friso Gentsch / AP

Han ankom Eintracht Frankfurt i fjor sommer, og spilte en viktig rolle i tyskernes vei til finalen. Mot West Ham i semifinalen pådro han Aaron Cresswell et rødt kort tidlig i kampen, som ble utslagsgivende for resten av oppgjøret.

I finalen står pappa Jan Ingvald klar på tribunen.

– Det blir utrolig artig. Det er en stor kamp, med masse publikum og oppmerksomhet. Det er sånn Jens Petter liker å ha det når han spiller fotball. Det er få spillere som får denne muligheten, sier han.

Han håper politiet klarer å holde alt under kontroll gjennom den store kvelden.

– Vi får håpe politiet og arrangøren er vant til denne type arrangement. Vi får håpe at de har kontroll og at det blir en folkefest, og ikke skjemt bort med uønsket adferd, sier han.