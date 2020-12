Molde FK møter Hoffenheim i Europaligaen

Følg trekningen hos UEFA her

Molde-spillerne virket fornøyde med resultatet av trekningen.

Uenige om ønskemotstander

MFK trener Erling Moe sa i forkant av trekningen at det bare er gode lag igjen.

–Det blir jo en god motstander uansett hvem du trekker opp da. Det er rimelig gode lag det her, så det er vanskelig å si at du vil ha det eller det.

Før helga uttalte lagkaptein Magnus Wolff Eikrem at han ønsket å møte gamletreneren sin, Ole Gunnar Solskjær i 16-dels finalen av Europaligaen.

– Drømmen hadde vært Manchester United, sier han.

Klubblegende Daniel Berg Hestad, derimot, håpte på svakest mulig motstand, og trakk fram lag som Dinamo Zagreb og Rangers som ønskemotstandere.

Trolig uten publikum

Hoffenheim ligger på 12. plass i Bundesligaen, og har nordmannen Håvard Nordtveit på laget.

16-delsfinalene spilles 18. februar og 25.februar, og det er lite trolig at Aker Stadion er åpnet for publikum innen den tid.

Innbringende år

Molde kom til 16-delsfinalen også i 2015/2016- sesongen, men ble den gangen slått ut av Sevilla. Om Molde FK tar seg videre til 8.-delsfinalen denne gangen, venter 13 millioner kroner til klubbkassa, noe som kommer godt med i et år uten publikumsinntekter.

Molde tok seg videre i Europaligaen da det endte uavgjort mot Rapid Wien torsdag kveld. Det tjente klubben 33 millioner kroner på.

Klubbdirektør Ole Erik Stavrum er ikke så opptatt av pengene.

– For oss er det ikke pengene som har så stor betydning, akkurat nå. Det var viktigst for oss å vise at dette klarer vi sportslig. Også tar vi med oss de ekstrainntektene vi har fått nå som blir kjærkommende å ha for Molde FK å ha i årene fremmover, sier han.