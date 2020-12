Molde og kaptein Magnus Wolff Eikrem imponerte stort i den avgjørende kampen mot Rapid Wien. Med 2–2 i Østerrike er det klart for nye europeiske topplag på Aker Stadion i februar. Og pengene ruller inn på kontoen i Rosenes by.

– Sikrer økonomien de neste årene

Tidligere klubbdirektør Øystein Neerland sier at bortfallet av publikumsinntekter har ført til et vanskelig år for klubben.

AV STOR BETYDNING: Øystein Neerland mener Molde sikrer økonomien framover gjennom Europaligaen. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Å kunne prestere sånn i Europa og skaffe seg de inntektene de har gjort så langt, setter Molde i en veldig god situasjon i forhold til de neste årene, sier han.

Se bare på dette:

Molde ble i går toer i gruppen, bak Arsenal. Det gir 5,5 millioner kroner i klubbkassen.

Samtidig gikk klubben videre til 16.-delsfinalen. Ytterligere 5,5 millioner kroner.

Seieren mot Rapid Wien glapp på overtid, men uavgjort ga 2 millioner kroner i bonus.

I tillegg sikret klubben seg sølvet i eliteserien, noe som gir rundt 20 millioner i inntekter.

Til sammen tjente dermed Molde FK 33 millioner i løpet av et par timer i går kveld.



Da er det ikke krise at laget mistet seieren på et flaksemål på overtid, og med det også tapte 4 millioner kroner.

– Det er klart at den økonomiske biten her er kjempeviktig, men det er den sportslige utfordringa som er den viktigste akkurat nå. Vi får telle opp til slutt når regnskapet skal gjøres, men jeg er mest opptatt av sølv i serien og avansement i Europa. Da har vi gjort en meget god sesong, sier klubbdirektør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke.

Om Molde FK tar seg videre til 8.-delsfinalen venter ytterligere 13 millioner kroner. På mandag trekkes motstanderen.

Delte meninger

Lagkaptein og den store helten mot Rapid Wien, Magnus Wolff Eikrem, ble hentet til Manchester United som 16-åring, og har hatt Ole Gunnar Solskjær som trener både der, i Cardiff og i Molde. Han er sulten på å slå gamleklubben.

– Drømmen hadde vært Manchester United, sier han til TV 2.

Trener Erling Moe har en noe mer nøkternt ønske.

– Jeg må være ærlig å si at jeg vil ha det laget som gir oss best mulighet til å gå videre. Når vi først har kommet oss videre fra gruppespillet, da er målet å gå enda lengre, sier Molde-trener Erling Moe.

Klubblegende Daniel Berg Hestad håper på også på svakest mulig motstand, og trekker frem lag som Dinamo Zagreb og Rangers.

– Likevel så hadde det selvfølgelig vært artig med favorittlaget Spurs, med Kane og Mourinho på Aker Stadion, sier Berg Hestad til TV 2 med et bredt glis.

Disse lagene kan Molde møte Ekspandér faktaboks Gruppevinnerne i Europa Leauge: Roma (Italia)

Bayer Leverkusen (Tyskland)

Rangers (Skottland)

PSV Eindhoven (Nederland)

Napoli (Italia)

Leicester (England)

AC Milan (Italia)

Villareal (Spania)

Tottenham (England)

Dinamo Zagreb (Kroatia)

Hoffenheim (Tyskland) Lag som kommer inn fra Champions Leauge: Manchester United (England)

Club Brugge (Belgia)

Sjakthar Donetsk (Ukraina)

Ajax (Nederland)

KAN MØTE SOLSKJÆRS UNITED: Mandag blir det klart hvem Moldes neste motstander i Europaligaen blir. Foto: Roar Strøm / NRK

Skryter av Eikrem

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt har bare lovord om Molde og Eikrem dagen etter triumfen i Europaligaen.

– Det er imponerende hele veien, det er solid og smart måten de tør å være seg selv på store deler av kampen.

– Magnus Wolff Eikrem viser virkelig at han er en mann for de ordentlig store anledningene, sier han.

Han mener Moldes prestasjon er viktig for Norge.

– At vi har et lag som skal være med i trekning på mandag har enormt mye å si for selvfølelsen til norsk klubbfotball. Så dette er ære være. Den tryggheten i alt Molde drev med i går synes jeg var imponerende, sier han.

Saltvedt gleder seg til trekningen på mandag.

– Trekninger er noe av det morsomste som er. Den spenningen som ligger i det der. Jeg håper jo at det blir et lag som vi virkelig gleder oss til å se.

Det var god stemning i garderoben etter at Molde tok seg videre i Europaligaen i går.