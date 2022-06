Lange køar då Trollstigen opna – Ewen får truleg følgje av ein million turistar i sommar

Er du ein av dei som har planlagt noregsferie i sommar, har du garantert vore innom tanken om å køyre Trollstigen. Her kan ein snirkle seg i sikksakk frå havnivå og opp i over 1000 meters høgde, og satse på at bremsene held når du skal ned igjen.

Frå og med i ettermiddag kan tanken om eit besøk bli ein realitet. Etter å ha vore vinterstengd, blei brøytemannskapa endeleg ferdige. I god tid før klokka 13 var det lange køar ved bommen som opna. Først i køen sto eit fransk reisefølgje.

– Vi høyrde frå eit anna fransk par at vegen skulle opne i dag, så vi berre reiste opp, seier Lucie Voisinne.

Saman med kompisen Ewen Lecomte har ho reist Europa rundt i ein varebil i fem månader, og er overbegeistra over naturen i Noreg.

– Noreg er fantastisk. Av alle landa vi har besøkt i Europa, er dette landet med flest fossar og fjellanskap, seier dei to.

Det var lange køar då bommen til Trollstigen blei opna torsdag klokka 13. Foto: Berge Myrene / NRK

Uvanleg sein opning

Allereie frå midten av mai brukar tusenvisa av turistar frå inn- og utland å legge inn Trollstigen på GPS-en. Men store snømengder, snøskred og steinskred har skapt store utfordringar for opninga av Trollstigen i år. I mai blei det rapport om snøskred som hadde øydelagt både vegen og eit kafebygg. Midt i oppryddinga gjekk eit stort steinskred.

Først i dag var alt klart.

– Vi ser det er interesse, eg har aldri sett det slik, det er mykje utlendingar, seier Roar Vikhagen, som er byggleiar i Fylkesveg.

Det er alltid spennande å følgje med når skiltet med "stengd veg" kan fjernast. Foto: Berge Myrene / NRK

Mange med ski i bilen

Det var ei lang, lang rekke av motorsyklar og bubilturistar som sto klare då bommen opna i ettermiddag. Men også lokale skikøyrarar sto i kø. Det er gjerne konkurranse om å vere først opp på fjelltoppane i området.

Først når vegen opnar er det råd å kome seg dit.

– Eg reknar med at mange har ski i bilen i dag, seier Vikhagen.

Vegsambandet Trollstigen er snart 100 år gamalt og er del av dei Nasjonale Turistvegane.