Skredet blei oppdaga torsdag og skal ha gjort skader både på kaféen på Trollstigenplatået og på fylkesveg 63. Raset blei oppdaga i samband med brøytinga av Trollstigen etter vinteren.

Trollstigen brukar å opne i løpet av mai-juni. Den nasjonale turistvegen er ein av dei mest besøkte turistvegane i Noreg. I 2019 var det over 1,1 million besøkande.

Raset har truleg gått frå fjellet Bispen i palmehelga etter eit kraftig snøfall. Det har fylt kafébygget.

– Det har vore store krefter i sving. Det som også er spesielt er at det har gått eit stort snøskred på ein stad vi ikkje har sett før, seier byggeleiar Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

SNØSKRED: Snøskredet har fylt kafébygget. Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

Uklare konsekvensar

Fjellet er vinterstengt, og det er ikkje noko så langt som tyder på at nokon var til stades då skredet gjekk.

Statens vegvesen og vegeigar Møre og Romsdal fylke jobbar no med å skaffe seg ei oversikt over kva det er som har skjedd.

KAFÉ: Det er så langt uklart korleis skadane vil påverke årets turistsesong. Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

– Kaféen blir sperra av så snart det er mogleg etter at vegen er brøyta. Fagfolk må undersøke bygget og vurdere skadeomfanget, opplyser Vikhagen.

Det er ifølge Statens vegvesen for tidleg å seie kva konsekvensar dette kan få for turistsesongen.

Skadane på fylkesveg 63 må utbetrast før vegen kan opne for trafikk. Både vegen, vegtrafikk og rekkverk har fått skader.

Vikhagen seier at dei ikkje får full oversikt over skadane før snøen har tina meir og dei har fått rydda vekk meir av snøen. Men skadane skal vere omfattande.

– Det blir forseinkingar. Vegen kan ikkje opne for normal ferdsel når vi er ferdig å brøyte, slik vi pleier. Det blir ein del reparasjonsarbeid som må gjerast utan biltrafikk på vegen. Kor lang tid det vil ta, må vi kome tilbake til, seier Vikhagen.

Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

– Veldig trist

Eigaren av kaféen, Edmund Meyer, seier situasjonen er utfordrande.

Eigar av kafeen, Edmund Meyer, blei trist då han fekk høyre om skadane (arkivfoto). Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det er veldig trist. Til no veit eg at det er såpass mykje skader at det vil ta tid å utbetre dei. Vi har mange tilsette som etter planen skulle byrje å jobbe med sesongstart, så det byr på utfordringar, seier han.

Meyer trur det er mange som har planar om å ta turen til Trollstigen i sommar. Han er spent på kor omfattande skadane er.

– Eg håper vi kan få det raskt oppe og gå igjen. Men om det er konstruksjonsskadar kan det ta lengre tid. Eg håper det berre er vindauge som er knust og ikkje hovudkonstruksjonen. Men det er vanskeleg å seie før ein kjem seg opp og får sett skikkeleg.